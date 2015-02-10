中国发改委称处罚高通不是目的 旨在恢复竞争秩序

路透北京2月10日 - 中国国家发展和改革委反垄断局局长许昆林周二表示，对美国高通公司(QCOM.O)的罚款不是主要目的，目的是为了恢复这个领域的竞争秩序。

据新浪对发改委高通反垄断案通气会的直播，许昆林在会上说，“高通公司很配合我们的调查，公司总裁多次来发改委沟通，基于此，我们没有按照10%的最高标准处罚，而是减少了2%，按照8%的标准进行处罚。”

他并称，对高通的反垄断处罚最终会导致产品价格低廉，但这需要一个过程。

发改委2月10日宣布，鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。

处罚措施中，发改委并为智能手机厂商授权使用高通技术设定了费率，从而终结了针对高通长达14个月的调查。此次处罚也成为迄今中国反垄断最大一笔罚款。

对于罚款，许昆林透露，高通最初认为罚款有点重，但是发改委认为合理，最终高通公司接受了，罚款按照了国家外汇管理局的平均汇率进行计算。

“（高通反垄断案）进行了公开透明的处理，高通也有权利提出复议、听证。发布处罚决定的时间也进行了详细的商定。这是我们行政执法人性化的一部分。”许昆林表示，国家发改委反垄断执法跟受检查对象都有充分沟通，所以目前处理的反垄断案件都没有行政复议。

针对本次调查高通的起因，许昆林表示，2009年两家美国公司率先向发改委举报高通公司垄断，2014年8月，在查案过程中，还有一家美国公司举报高通公司，举报公司除了中国公司，还包括亚洲其他国家的企业。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。