发改委对资产负债率过高城投发债审批趋严

* 对国家重点支持范围的发债申请提速审批

* 对信用等级高、偿债能力强的发债申请优先

* 资产负债率高于65%的城投发债申请从严

路透香港4月24日 - 今年以来，中国信用债进入扩容期，城投债发行增幅明显，为防范风险及支持重点，中国发改委近日下发企业债审核工作“有保有压”的通知，对国家重点支持范围内、偿债能力高的的发债表示要加快及简化审批，而对资产负债率过高的城投债则“冷门相对”。

路透周三获悉，中国发改委近日明确，将按照“加快和简化审核类”、“从严审核类”、“适当控制规模和节奏类”三种情况对发债工作分类管理，有保有压，支持重点，并要提高效率。

通知称，发改委要对当前国家重点支持范围的发债申请（包括：国家重大在建续建项目，关系全局的重点结构调整或促进区域协调发展的项目，公共租赁住房、廉租房等保障性安居工程项目、小微企业增信集合债券和中小企业集合债券的发债申请）；信用等级较高，偿债措施较为完善的企业发债申请加快和简化审核。

发改委在通知中，对信用等级较高、偿债措施较为完善及列入信用建设试点的发债申请列出了八项细则，如主体或债券信用等级为AAA级债券；由资信状况良好的担保公司提供无条件不可撤销保证担保的债券；使用有效资产进行抵质押担保，且债项级别在AA+及以上；资产负债率低于30%且主体信用在AA+及以上的无担保债券等。

“有保亦有压”，发改委通知明确对募集资金用于产能过剩、高污染、高耗能等产业政策限制的发债申请；企业信用等级低、负债率高，债券余额较大或运作不规范、资产不实、偿债措施较弱的发债申请要从严审核。

发改委称，对资产负债率较高（城投类企业65%以上，一般生产经营性企业75%以上）且债项级别在AA+以下的债券）；企业及所在地地方政府或为其提供承销服务的券商有不尽职或诚信记录；连续发债两次以上且资产负债率高于65%的城投类企业；企业资产不实，运营不规范，偿债保障措施较弱的发债申请，均要从严审批。

有企业债承销商认为，一直以来，企业债在引导产业结构升级、调整方面功不可没，都投资到产业政策的投资项目中，但发改委审核企业债审批效率和透明度上一直有很多不足，这次至少明确了“有保有压”的具体条件和审核尺度，对发行人是好事。

中诚信国际报告提供的数据显示，中国1-4月企业债发行量已达2271.5亿元，发行158只，较去年同期增幅较快。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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