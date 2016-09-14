中国8月核准固定投资项目25个 去产能速度明显加快--发改委

路透北京9月14日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，8月共审批核准固定资产投资项目25个，总投资1,966亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域。

发改委新闻发言人赵辰昕在新闻发布会上并称，去产能方面，8月下旬开始的实地督查工作已经结束，目前正根据地方和中央企业填报的数据，统计去产能工作进度；下一步将进一步加大工作力度，确保去产能任务有力、有度、有效推进，高质量如期完成全年任务。

“（从目前报上来的情况看）产能退出速度明显加快。有的省已完成全年任务，有的省已完成全年任务的大多数，与此同时，仍有一些省进展缓慢，个别省去产能进度严重滞后，”赵辰昕称。

他并透露，8月中国全社会用电量5,631亿千瓦时，同比上升8.3%，增速同比大幅回升6.4个百分点；1-8月全社会用电量约38,920亿千瓦时，同比增长4.2%，增速较去年同期回升3.3个百分点。

用电量增速快速回升主要受气温和去年同期基数影响。今年夏季中国平均气温21.8度，为1961年以来最高。受此影响，8月份全国用电负荷继续保持7月份以来的高位，多地用电负荷创历史新高。

分产业看，受气温影响较大的三产和居民生活用电同比分别增长15.5%和19.9%，增速较去年同期大幅回升7.7和17.9个百分点。而去年8月份全国用电量仅增长1.9%，基数较低，进一步推高了今年用电量的增速。

赵辰昕表示，输配电价改革试点已经提速扩围，将原定明年开展的14个省级电网输配电价改革工作提前到今年启动，试点范围扩大到除西藏以外的所有省级电网，基本实现全覆盖。

同时，目前已有13个省市开展电力体制改革试点，发改委下一步将进一步加快各地试点方案批复工作，并督促尚未上报方案的地方加快上报，推动电力体制改革尽快覆盖到所有省市。

**稳投资**

稳投资仍是中国稳经济的主要手段。发改委8月审核固定资产投资项目25个，共1,966亿元。其中包括水利项目6个，总投资623亿元；交通基础设施项目14个，总投资1,038亿元；能源项目2个，总投资265亿元；社会事业项目3个，总投资40亿元。

自2014年9月发改委陆续推出11大类重大工程包以来，截至今年7月底，已累计完成投资63,767亿元，比6月底增加1,850亿元，已开工48个专项、405个项目。

不过，交通基础设施中的重要组成部分——城市轨道交通却面临成本高企带来的巨大资金压力。 国家已经批复43个城市约8,600公里的城市轨道交通建设规划，目前在建里程超过3,000公里，建设成本逐年攀升，平均每公里现在的建设成本达到了7亿元左右。

“当前，城市轨道交通建设资金主要来源是政府财政资金和间接融资，运营主要靠财政补贴。这给地方政府带来巨大的财政压力和沉重的债务负担。”赵辰昕说。“与当前快速发展的形势相比，城市轨道交通的投融资模式、体制机制确实急需进行改革创新。”

他表示，未来应尽快完善综合土地开发政策，协调不同属性土地管理机制，促进轨道交通沿线和站点周边的物业开发；同时，大力推广PPP模式，积极引入社会资本，完善有关税收政策。

以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年7月底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元） 比6月底增加（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、60个项目 18,765 352

生态环保 14个专项 6,191 98

清洁能源 37个项目 8,023 345

粮食水利 2个专项、45个项目 3,424 134

交通运输 155个项目 14,529 494

健康养老服务 15个专项 3,724 240

能源矿产资源保障 65个项目 5,946 58

现代物流 1个专项 1,930 40

城市轨道交通 43个项目 646 35

增强制造业核心竞争力 6个专项 91 7

新兴产业 6个专项 498 47

（完）

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