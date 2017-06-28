2020年京津冀等地区市域铁路骨干线路基本形成--发改委

路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委日前发布指导意见提出，至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的一小时通勤圈；其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域铁路规划建设工作。

发改委网站周三刊登“关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见”称，市域铁路第一批试点项目共计11个，其中，北京有两条：副中心线（北京西站至通州站）和S5线（黄土店站至怀柔北站），另外还有北京至蓟州、天津至蓟州、天津至于家堡、上海金山铁路（莘庄站至金山卫站）等、上海虹桥机场至浦东机场等。

“当前，市域（郊）铁路发展滞后，有效供给能力不足，成为城市公共交通短板，在发展理念和体制机制等方面问题较为突出。”指导意见称。

指导意见提出，要创新投融资模式，充分发挥市域铁路具备稳定现金流的优势，拓展资金来源，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域铁路发展。

要鼓励多种运营模式。各地根据实际情况，合理选择市域铁路运营管理模式，政府与铁路企业之间要创新合作方式，可以通过政府购买服务等方式，支持铁路企业、城市轨道交通运营企业等具有相关经验的运营主体参与市域铁路建设和运营，鼓励有条件的城市或项目探索网运分离等模式。

要完善运营补偿机制。城市政府要将市域铁路运营纳入城市公共交通系统，充分体现公共服务属性，综合考虑政府财政补贴、社会承受能力、企业运营成本、市场供求状况等因素，完善票价政策，合理确定票价水平并建立动态调整机制。

鼓励社会资本全面参与市域铁路投资、建设、运营、管理等各个环节。积极支持通过企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。鼓励金融租赁公司研发适合市域铁路特点的金融产品，采用直接租赁、售后回租等形式提供融资服务。

意见指出，要在重点城市选择一批重点项目实施市域铁路发展示范工程，明确示范工程内容，系统总结实践经验，发挥典型示范作用，以点带面，点面结合，以期形成可推广、可借鉴、可复制的发展模式。（完）

浏览意见全文，点选链接： here