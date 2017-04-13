中国发改委批复北京新机场东航基地项目，总投资约为132亿元

发改委网站刊登批复称，项目法人为中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)，项目建设地点位于永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场工程红线范围内。

本期工程按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的设计目标进行建设。设施建设规模116.98万平方米，主要包括：8.5万平方米的货运设施；16.1万平方米的机务维修及特种车辆维修设施；9.14万平方米的航空食品及地面服务区设施；61.06万平方米的核心工作区以及22.18万平方米的生活服务区设施。

发改委称，本核准文件自印发之日起有效期限两年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。