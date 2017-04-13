中国发改委批复北京新机场东航基地项目，总投资约为132亿元

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
发改委网站刊登批复称，项目法人为中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)，项目建设地点位于永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场工程红线范围内。
项目估算总投资为132亿元，其中项目资本金为39.6亿元，约占总投资的30%，由中国东方航空股份有限公司出资；其余92.4亿元资金利用国内银行贷款解决。
本期工程按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的设计目标进行建设。设施建设规模116.98万平方米，主要包括：8.5万平方米的货运设施；16.1万平方米的机务维修及特种车辆维修设施；9.14万平方米的航空食品及地面服务区设施；61.06万平方米的核心工作区以及22.18万平方米的生活服务区设施。
发改委称，本核准文件自印发之日起有效期限两年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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