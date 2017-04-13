版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 17:11 BJT

中国发改委批复北京新机场东航基地项目，总投资约为132亿元

路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。

发改委网站刊登批复称，项目法人为中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)，项目建设地点位于永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场工程红线范围内。

项目估算总投资为132亿元，其中项目资本金为39.6亿元，约占总投资的30%，由中国东方航空股份有限公司出资；其余92.4亿元资金利用国内银行贷款解决。

本期工程按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的设计目标进行建设。设施建设规模116.98万平方米，主要包括：8.5万平方米的货运设施；16.1万平方米的机务维修及特种车辆维修设施；9.14万平方米的航空食品及地面服务区设施；61.06万平方米的核心工作区以及22.18万平方米的生活服务区设施。

发改委称，本核准文件自印发之日起有效期限两年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

浏览原文，点选发改委链接： here

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐