国资委要求央企今年“保增长” 全年利润增速至少10%

他指出，今年国务院确定的重点工作，第一条就是要持续发展经济，“稳增长、控通胀、防风险”是首要任务。中央企业必须发挥好“稳增长”的中坚和骨干作用，努力保持一定增长速度，在经济增长质量和效益上走在全国前列。