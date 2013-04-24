国资委要求央企今年“保增长” 全年利润增速至少10%

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透上海4月24日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求，中央企业要努力保持一定增长速度，以“保增长”助力全国“稳增长”，增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上。
国资委网站新闻稿引述国资委主任蒋洁敏指出，央企要坚持现金为王，严格控制风险；加快处置不良资产，止住出血点；强化管理，向管理要效益；完善激励约束机制，调动积极性；坚持突出主业，夯实发展基础。
他指出，今年国务院确定的重点工作，第一条就是要持续发展经济，“稳增长、控通胀、防风险”是首要任务。中央企业必须发挥好“稳增长”的中坚和骨干作用，努力保持一定增长速度，在经济增长质量和效益上走在全国前列。
一季度央企累计实现增加值1.24万亿元人民币，比上年同期增长7.3%；实现营业收入5.37万亿元，同比增长7.1%。
而2012年全年，央企实现营收增速为9.4%，共实现利润总额1.3万亿元，同比增长2.7%，这两项指标增速均较2011年有明显下降。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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