发改委将专项核查部分申请发债企业--报载

路透北京5月23日 - 在今年4月出台分类审核企业债发行政策后，中国国家发改委日前下发通知，将主要针对“从严审核类”和“适当控制规模和节奏类”发债申请企业进行专项核查工作，旨在防范系统性和区域性风险。

中国证券报周四报导称，本次核查重点内容包括，申请发债企业财务指标真实性和合规性、担保有效性和合规性、以往发债资金使用情况、近两年到期债券偿还计划和资金来源安排、偿债保障措施落实情况、除债券和贷款以外其他方式债务融资、信用评级等等情况。

本次核查将分三个阶段进行，第一阶段由申请发债企业会同主承销商、会计师事务所、信用评级机构，按照程序规范、记录清晰的要求，认真开展自查工作，并形成详细自查报告。

第二阶段由省级发改部门根据辖区内企业自查报告反映的问题，有针对性地开展核查工作，确认自查报告的真实性和合规性，并形成核查报告报国家发改委；第三阶段由国家发改委按比例进行抽查，对发现的问题予以处理，并依法追究有关责任方责任。

报导引述发改委有关人士表示，“加快和简化审核类”发债申请企业不在本次核查范围之内。通知明确，今后新报送的发债申请，也须按照相关要求，对有关情况作出说明。

发改委4月下发关于进一步改进企业债发行审核工作的通知，对企业债券发行申请按照“加快和简化审核类”、“从严审核类”以及“适当控制规模和节奏类”三种情况进行分类管理。其中“加快和简化审核类”包括国家重大在建续建项目、保障房项目等等；此外，信用等级较高、偿债措施较完善以及列入信用建设试点的发债申请，也在该类别中。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)

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