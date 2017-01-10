发改委称去年中国GDP料增6.7%左右 今年有能力有信心保持平稳运行

路透北京1月10日 - 中国国家发改委主任徐绍史周二表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元。

徐绍史在国新办新闻发布会上并称，2017年中国有能力有信心确保经济平稳运行，今后一年中国会迎来新的经济上升周期。

“2017年我们经济发展面临的内外环境依然复杂严峻，总的来看，世界经济缓慢复苏，但是不确定、不稳定因素明显增多。国内经济虽然缓中趋稳、稳中向好，但是仍然面临一些突出矛盾和问题，”徐绍史称，“...还是那句话，我们有信心、有条件、有能力确保经济运行在合理区间。”

他介绍说，过去一年中国经济一直运行在合理区间，预计2016全年GDP增速也可以在6.7%左右，城镇新增就业已经超过1,300万，农业又是一个丰收年，粮食产量达到1.24万亿斤，而且玉米的种植面积调减3,000万亩。

“（2016年）前三季度服务业增加值占比已经上升到52.8%，比第二产业高出13.3个百分点。消费对经济的贡献率已经达到71%，比上年同期提高了13个百分点。国内生产总值能耗下降了5%左右，主要污染物的排放也在持续下降。”徐绍史称。

与此同时，区域城乡重塑优化呈现新格局，新型城镇化在稳步推进，预计全年进城落户人口可以达到1,600万左右。

徐绍史指出，2016年中国面临着非常严峻复杂的内外经济环境，但“我们没有搞‘大水漫灌式’的刺激总需求，而是实施区间调控、定向调控、相机调控、精准调控来应对各种风险挑战。”（完）

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