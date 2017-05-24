发改委称中国总杠杆率水平居中且正趋稳定 债务风险安全可控

路透北京5月24日 - 中国国家发改委周三表示，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

发改委网站刊登的新闻稿称，中国降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。

“我国总杠杆率水平居中且正趋于稳定，从绝对水平看，我国杠杆率水平并不高，仅位于主要经济体的中等水平，”新闻稿称，“...从变化趋势看，中国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定。

而且，中国企业杠杆率开始下降。根据国际清算银行（BIS）的最新数据，中国2016年三季度末非金融企业杠杆率为166.2%，较上季度末下降0.6个百分点，这是中国非金融企业杠杆率连续19个季度上升后的首次下降。2017年3月末，规模以上工业企业资产负债率同比下降0.7个百分点，企业微观层面的杠杆率也呈下降趋势。

发改委强调，中国企业债务风险总体安全可控。从经济结构看，中国储蓄率比较高，达50%左右，显着高于国际平均水平。从金融结构看，中国是以银行信贷等间接融资为主的金融体系，这种金融体系中企业的负债水平相对较高。从国际经验看，由外债引发的危机要远多于内债，中国债务主要是内债，外债在总债务中的比重很低，并且有高储蓄率作为支撑。

“随着供给侧结构性改革的推进，企业经营效益明显改善，我国债务偿还能力和抵御负面冲击的能力都进一步增强。因而我国债务风险总体可控。”发改委称。

发改委并表示，企业降杠杆不会增大银行风险。降低企业杠杆率的各项措施均不会增大银行风险，如与银行关联密切的市场化债转股，相关文件从制度层面和操作层面上作出了稳妥安排，在实现降低企业杠杆率目标的同时，有效隔离风险，防范企业部门风险传递至金融部门。

国际评级机构穆迪周三宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。穆迪主权风险部高级副总裁Marie Diron随后并表示，穆迪没有重新考虑中国评等的具体时间表。

在穆迪下调评级后，中国财政部火速回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。（完）

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