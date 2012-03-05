2012年中国发改委工作报告要点摘录

路透北京3月5日电---以下为中国国家发展和改革委员会在十一届全国人大五次会议上所做的工作报告要点摘录:

**宏观经济**

--国内生产总值目标增长7.5%,增长速度预期目标适当调低一些,可以更好地反映经济走势,与"十二五"规划目标逐步衔接,并考虑了资源环境的承受能力,同时,7.5%是一个较快的增速,仍需付出艰苦努力.居民消费价格涨幅控制在4%左右,物价总水平基本稳定.

--继续实施积极的财政政策,要完善结构性减税政策,保持适度的财政赤字和国债规模.

--继续实施稳健的货币政策,优化信贷结构,加强对国家重点在建续建项目和保障性安居工程建设支持,以及对符合产业政策、有市场需求的企业特别是小型微型企业的支持.建立健全系统性金融风险防范和监管协调机制,促进民间借贷规范化发展.广义货币供应量M2预期增长14%.

**消费和投资**

--今年社会消费品零售总额预期增长14%.

--增加低收入者收入,健全鼓励节能、节水、环保产品的消费政策,优先支持首套自住普通商品住房贷款需求.积极发展旅游业,2012年,旅游业总收入预期达到24,750亿元,增长10%.

--今年全社会固定资产投资预期增长16%,拟安排中央预算内投资4,026亿元,比去年增加200亿元.

--优先保障国家批准的在建续建项目,加大对保障性安居工程、教育、卫生、文化、水利、新疆、西藏以及青海等四省藏区发展等方面的投入力度.完善鼓励引导民间投资的配套措施和实施细则,支持民间投资进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

**房地产**

--巩固和扩大房地产市场调控成果.继续严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施,改进房地产价格监管办法,鼓励支持中小户型、中低价位普通商品住房建设,促进房价合理回归.

**产量和产能**

--今年原煤产量达到36.5亿吨,增长3.7%;原油产量将达到2.04亿吨,与上年基本持平.

--发电量将达到5.05万亿千瓦小时,增长7.5%;今年新增水电发电量560亿千瓦时,核电107亿千瓦时.

--粮食播种面积预期16亿亩以上,粮食产量5,000亿公斤以上,棉花、油料、糖料、肉类总产量分别达到600万吨、3,280万吨、12,600万吨、8,100万吨.

--推动服务业加快发展,服务业增加值预期增长7.9%,达到22.81万亿元.

--2012年新增铁路营业里程6,366公里,公路通车里程10万公里,运输机场4个.

--今年单位GDP能耗下降3.5%左右.(2011年下降了2.01%)

**改革**

--稳步推进资源性产品价格和环保收费改革,加快推进销售电价改革,试行居民用电阶梯价格制度,完善水电、核电及可再生能源电价形成机制.

--择机推出成品油价格改革方案,理顺天然气与可替代能源比价关系,继续开展排污权交易试点.

--加快财税、金融体制改革.推进营业税改征增值税试点,实施扩大试点范围.

**农业及民生**

--加强农业基础设施建设,2012年,拟安排中央预算内投资683亿元用於水利建设,比上年计划增加32亿元.

--进一步提高小麦和稻谷最低收购价,平均每50公斤分别提高7.4元和16元,适时启动玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖、生猪临时收储.

--预计2012年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.

--推进保障性安居工程建设.拟安排保障性安居工程中央预算内投资690亿元,比去年增加100亿元.

**贸易及外资**

--外贸进出口总额增长预期目标10%左右,贸易顺差进一步缩小,服务贸易较快发展;利用外资结构继续优化,对外投资稳步扩大.

--提高利用外资质量和水平,今年预期非金融领域外商直接投资1,200亿美元,增长3.5%.

--加快实施"走出去"战略,今年预期非金融类境外直接投资660亿美元,增长10%.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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