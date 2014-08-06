发改委称已查明克莱斯勒和奥迪有垄断行为

3月香港净流入内地黄金量按月激增1.33倍 为10个月以来最多
路透香港4月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，今年3月自香港流入中国内地的黄金量，按月激增1.33倍，连续两个月回升，且为10个月以来最多。
路透北京8月6日 - 中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民周三称，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。近日，发改委还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。
李朴民在新闻发布会上并表示，上周江苏省物价局反垄断分局已对苏州、无锡等五个城市的奔驰经销商进行了反垄断调查。8月4日，上海市发改委、江苏省物价局所属的反垄断局组织力量，对奔驰公司上海办事处进行了调查。
“奔驰是不是存在垄断行为，目前正在调查取证。”李朴民说。
发改委对汽车及配件的调查开始于2011年底，在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，发改委对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法的情况依法作出处理，目的就是维护汽车市场的竞争秩序，保护消费者的合法权益。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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