中国发改委：2020年物流业增加值占国内生产总值比重达到7.5%左右

路透北京8月14日 - 中国国家发改委发布关于加快实施现代物流重大工程的通知，提出到2020年物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右，物流业增加值年均增长8%左右，第三方物流比重由目前的约60%提高到70%左右。

发改委网站刊登的通知称，引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持，为重大项目建设提供更便利的融资服务；支持企业通过发行公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券和上市等多种方式拓宽融资渠道，开展重大项目建设。

“今后，我委用于物流领域的中央预算内投资原则上将全部用于支持现代物流重大工程项目，并研究建立推进现代物流重大工程建设与安排中央预算内投资相挂钩的机制。同时，我委也将积极协调有关部门在政策允许的范围内对列入现代物流重大工程的项目给予一定土地、规划、融资等政策支持。”通知称。

通知称，建设联通国际国内的物流大通道；建设一批与“一带一路”周边国家互联互通、顺畅衔接的外向型物流枢纽基地，提高进出口货物的集散能力。

打通长江经济带地区多式联运通道；推动京津冀物流协同发展，促进京津冀地区物流基础设施互联互通和信息资源共享，实现京津冀物流一体化协同发展；建设一批适应电子商务等新型业态发展需要的物流设施。

重点建设项目包括多式联运工程，包括港口的铁路和公路转运货场、集疏运设施、铁路集装箱中心站、内陆城市和港口的集装箱场站建设等。物流园区工程，农产品物流工程等10个重点建设项目。（完）

欲浏览政策全文请点选发改委官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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