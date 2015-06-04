发电企业购买违法违规煤矿煤炭将相应扣减发电量--中国发改委

路透北京6月4日 - 为制止煤矿违法违规建设生产，中国国家发改委日前下发通知称，对于购买违法违规煤矿煤炭的发电企业将相应扣减当年发电量计划，并鼓励推进煤电双方签订中长期合同。

“2015年按使用违法违规煤矿煤炭数量对应的发电量1.2倍扣减计划；2016年起，按使用违法违规煤矿煤炭量的1.5倍折算。”通知称，“随时间推移，加大扣减力度。”

发改委并称，鼓励发电企业与合法合规生产的煤炭企业签订中长期电煤合同，对于煤电双方签订的量价齐全中长期合同，各地在差别电量计划安排上给予倾斜。

中国煤炭工业协会数据显示，中国一季度煤炭产量同比下降3.5%，前两月大型煤企亏损面逾八成。

通知要求，对核实确定的违法违规建设煤矿、超能力生产煤矿和不安全生产煤矿，将通过相关政府网站予以公告；而在责令停工停产、限期整改期间，还将一律停供采掘用电和火工用品。

同时，铁路、港航等运输企业对违法违规煤矿销售的煤炭，在运输受理和安排装车、装船时要予以慎重对待，使违法违规煤矿受到制约。（完）

欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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