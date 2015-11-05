中国发改委：研究启动煤电联动机制 争取每月发布电煤价格指数（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节)
路透北京11月5日 - 中国国家发改委价格司司长许昆林周四表示，今年4月，煤电价格联动机制已执行了一次，执行价格基数是到去年底。今年以来，煤炭价格继续下降，发改委正在研究进一步完善煤电价格联动机制，并争取今后每月发布一次中国电煤价格指数。
他在新闻发布会上称，启动煤电联动机制是有边界条件的，原则是一年一次，首要是完善这个机制，利用煤炭下降的空间，可以对一些突出的结构性矛盾进行适当疏导。目前一直在研究过程中，成熟以后会按照程序报批后发布。
“煤电联动机制2004年出台以后已经完善过一次，但还有一些需要完善的地方，包括启动的时点、价格调整的依据等等。这一段时间以来已经做了大量的工作，建立了中国电煤价格指数，采价点有1,600多个，覆盖了全国30个省份，今后争取每月发布一次。”许昆林称。
针对保留的政府定价项目的规范管理，他表示，这包括推进政府定价项目清单化。中央定价目录已经公布，地方定价目录只有一个省程序还没有完全履行完成，剩下30个省已经都公布了。只要把中央和地方目录放在一起，就是各级政府的定价权力清单；定价目录之外的，政府都不能进行不正当价格干预。
规范政府定价行为和程序，一方面对每个政府定价的商品和服务项目，尽量减少制定具体价格水平，更多地采用办法、机制、规则来管理，让经营者有一定灵活度，能够及时适应市场变化，在规定范围内适度调整；另一方面完善公众参与制度，通过网上征求意见、价格听证、专家论证、征求地方部门意见等，广泛征求各方面意见。
同时加强成本监审和成本信息公开。成本监审是政府制定价格调整的重要程序，通过成本监审可以核减掉不应该进入定价成本的开支，一方面约束经营者不合理的开支冲动，另一方面避免让消费者支付不合理费用，保护消费者利益。
发改委新闻发言人李朴民在同一场合表示，目前，发改委正在抓紧起草推进价格机制改革专项行动计划，对明、后两年重点改革任务进行具体的安排。
“下一步要重点在医疗、天然气、电力、公用事业和公共服务等重点领域和关键环节，推动价格改革不断取得新的突破和新的成效。”他称。
上周闭幕的中共十八届五中全会明确指出，要减少政府对价格形成的干预，全面放开电力、石油等竞争性领域商品和服务价格。
**正研究制定相关反垄断指南**
在被问及发改委正在起草的反垄断价格指南，发改委价监局巡视员董志明表示，反垄断法是2008年实施的。按照反垄断法的规定，国务院反垄断委员会负责制定反垄断指南。目前与反垄断法相配套的法规、规章、规定还不完善，与反垄断执法需要还不适应。
为了进一步明确相关反垄断制度的指引性规则，给市场主体更为明确的合理预期，也为了提高反垄断执法的透明度，国家发改委按照国务院反垄断委员会的要求，正在研究制定相关反垄断指南。
他提到，发改委正抓紧推进禁止滥用知识产权排除限制竞争指南、汽车业反垄断指南、经营者承诺指南、违法所得和罚款计算指南、垄断协议豁免程序指南等六部指南的研究起草工作。其中，关于滥用知识产权的反垄断指南，目前已形成初步草案，正在征求有关方面意见。
“下一步，国家发改委将全力推进指南的研究起草工作，坚持公开、透明的原则，在认真听取各方面意见的基础上，争取制定出高质量的指南，使反垄断执法更加规范化和精细化，更好地适应反垄断执法的需要。”董志明称。
过去一年来，中国汽车行业中的整车企业、经销商、零部件企业共收到超过20亿元人民币的反垄断罚单。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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