中国发改委：研究启动煤电联动机制 争取每月发布电煤价格指数（更新版）

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路透北京11月5日 - 中国国家发改委价格司司长许昆林周四表示，今年4月，煤电价格联动机制已执行了一次，执行价格基数是到去年底。今年以来，煤炭价格继续下降，发改委正在研究进一步完善煤电价格联动机制，并争取今后每月发布一次中国电煤价格指数。

他在新闻发布会上称，启动煤电联动机制是有边界条件的，原则是一年一次，首要是完善这个机制，利用煤炭下降的空间，可以对一些突出的结构性矛盾进行适当疏导。目前一直在研究过程中，成熟以后会按照程序报批后发布。

“煤电联动机制2004年出台以后已经完善过一次，但还有一些需要完善的地方，包括启动的时点、价格调整的依据等等。这一段时间以来已经做了大量的工作，建立了中国电煤价格指数，采价点有1,600多个，覆盖了全国30个省份，今后争取每月发布一次。”许昆林称。

针对保留的政府定价项目的规范管理，他表示，这包括推进政府定价项目清单化。中央定价目录已经公布，地方定价目录只有一个省程序还没有完全履行完成，剩下30个省已经都公布了。只要把中央和地方目录放在一起，就是各级政府的定价权力清单；定价目录之外的，政府都不能进行不正当价格干预。

规范政府定价行为和程序，一方面对每个政府定价的商品和服务项目，尽量减少制定具体价格水平，更多地采用办法、机制、规则来管理，让经营者有一定灵活度，能够及时适应市场变化，在规定范围内适度调整；另一方面完善公众参与制度，通过网上征求意见、价格听证、专家论证、征求地方部门意见等，广泛征求各方面意见。

同时加强成本监审和成本信息公开。成本监审是政府制定价格调整的重要程序，通过成本监审可以核减掉不应该进入定价成本的开支，一方面约束经营者不合理的开支冲动，另一方面避免让消费者支付不合理费用，保护消费者利益。

发改委新闻发言人李朴民在同一场合表示，目前，发改委正在抓紧起草推进价格机制改革专项行动计划，对明、后两年重点改革任务进行具体的安排。

“下一步要重点在医疗、天然气、电力、公用事业和公共服务等重点领域和关键环节，推动价格改革不断取得新的突破和新的成效。”他称。

上周闭幕的中共十八届五中全会明确指出，要减少政府对价格形成的干预，全面放开电力、石油等竞争性领域商品和服务价格。

**正研究制定相关反垄断指南**

在被问及发改委正在起草的反垄断价格指南，发改委价监局巡视员董志明表示，反垄断法是2008年实施的。按照反垄断法的规定，国务院反垄断委员会负责制定反垄断指南。目前与反垄断法相配套的法规、规章、规定还不完善，与反垄断执法需要还不适应。

为了进一步明确相关反垄断制度的指引性规则，给市场主体更为明确的合理预期，也为了提高反垄断执法的透明度，国家发改委按照国务院反垄断委员会的要求，正在研究制定相关反垄断指南。

他提到，发改委正抓紧推进禁止滥用知识产权排除限制竞争指南、汽车业反垄断指南、经营者承诺指南、违法所得和罚款计算指南、垄断协议豁免程序指南等六部指南的研究起草工作。其中，关于滥用知识产权的反垄断指南，目前已形成初步草案，正在征求有关方面意见。

“下一步，国家发改委将全力推进指南的研究起草工作，坚持公开、透明的原则，在认真听取各方面意见的基础上，争取制定出高质量的指南，使反垄断执法更加规范化和精细化，更好地适应反垄断执法的需要。”董志明称。

过去一年来，中国汽车行业中的整车企业、经销商、零部件企业共收到超过20亿元人民币的反垄断罚单。（完）