发改委：禁止高污染企业参与明年煤炭供需衔接

路透上海12月11日 -中国国家发展和改革委员会日前发出通知，称将继续实施煤电价格联动，但严禁高污染企业参与明年煤炭产运需衔接工作。

发改委在关于指导做好2014年煤炭产运需衔接工作的通知中表示，坚持供需双方自主协商确定价格，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不得进行干预。同时，继续实施煤电价格联动。

“在开展产运需衔接工作中，充分尊重企业市场主体地位，凡依法生产经营的煤炭、用户企业，均可自主参与衔接，”发改委表示。

不过通知指出，严禁不具备安全生产条件、严重污染环境、不符合产业政策等违法违规的企业参与衔接。

通知表示，支持供需双方签订两年以上的中长期合同，建立长期稳定的供需关系。

发改委并强调，各地区有关部门要最大限度减少对微观事务的管理，保障交易主体公平自主参与市场竞争、平等使用生产要素，不得实行地方保护和干预企业签订合同。

中国在2013年重启了煤电联动机制,并终结电煤价格双轨制，给纠缠在“市场煤，计划电”漩涡中的煤电行业打开了一扇门。

上月闭幕的中共十八届三中全会亦指出，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用。（完）

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(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。