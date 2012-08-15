发改委将今年全国煤炭产量目标设定为36.5亿吨

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京8月15日电---中国国家发改委近日下发通知,要求今年煤炭产量控制在36.5亿吨,并对内蒙古、山西和陕西前三大煤炭主产地做了减产预期.
这份名为"关於印发《煤炭工业发展“十二五”规划2012年度实施方案》的通知"称,预期内蒙古、山西和陕西三地今年煤炭产量分别为9.2亿吨、8.1亿吨和4亿吨,均低於2011年实际产量.
此前,因煤价跌跌不休,地方发改委开始介入煤电博弈.其中,陕西发改委就已经召开了省内电煤供应协调会,一方面协调煤价合理下降,一方面协调电企兑现合同,正常接煤.
根据国家发改委此前制定的目标,到2015年中国煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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