中国发改委：今年CPI涨幅不会过大 房价将保持明显上涨态势

路透北京4月5日 - 中国国家发改委价格监测中心周二发布报告称，经济还处于探底阶段，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格（CPI）涨幅不会过大；不过总体上看2016年中国价格变化总体形势好于去年。

中国证券报刊登报告全文并称，预计全年房地产价格将保持明显上涨的态势，涨幅将超过去年，但由于各地库存、新增供给、购买能力等情况不同，不同区域价格将呈现明显的分化走势。

汇率方面，在全球经济增速疲软，美元升值预期以及中国对外贸易下降等因素的影响下，2016年人民币汇率总体呈现小幅向下走势，汇率波动的频率和幅度将会有所加大，但不存在持续大幅度贬值基础。

“总体上看，2016年我国价格变化总体形势好于去年，主要表现是CPI涨幅略有扩大、PPI（工业生产者出厂价格指数）降幅有所减小、通缩压力减轻，”发改委称，“但是价格下降的累计幅度仍在增加，价格下降的商品范围仍在拓展，价格运行的不确定性和波动加大。”

发改委表示，这种价格运行格局对企业生产经营和经济运行的负面影响有可能继续扩大，主要是企业停工、停产、倒闭的压力增大，企业利润增长和普通劳动者收入增长更加困难；同时，价格运行的不确定性和波动性将使价格调控的难度加大，产生的风险概率增加。

“既要看到价格运行好的一面，也要看到价格运行中潜在的问题和风险，特别是对当前价格运行中的潜在问题和风险要高度关注，”报告称。

**CPI低位温和上涨，PPI降幅缩小**

发改委报告指出，国内经济还处于探底阶段，加上国内经济正处于结构调整的关键时期，受去产能、去库存的任务重、压力大等因素影响，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格涨幅不会过大。

同时，今年国际大宗商品价格可能继续低位震荡运行，价格水平总体将低于去年，也将在一定程度上抑制国内价格涨幅。

但另一方面，国内货币环境宽松，保增长、去产能的政策环境，以及食品、服务、居住等生活必需品价格的刚性上涨仍将推动CPI温和上涨。

“再考虑到今年居民消费价格翘尾影响大于去年，因此判断今年居民消费价格仍将保持温和上涨态势，涨幅将略高于去年，”发改委称。

PPI方面，截至2016年2月，PPI同比已连续48个月下跌，累计跌幅12.7%。报告指出，2016年PPI仍将保持下降走势，但降幅将有所减小，一些品种受市场预期、季节性变化、地缘政治等因素影响短期内也会出现一定程度的反弹。

2015年1-4季度GDP平减指数同比分别下降0.39%、0.04%、0.66%和0.73%，全年下跌0.45%。以GDP平减指数为衡量标准的通货紧缩格局已经出现。

发改委指出，由于供求矛盾短期内难以缓解，钢铁、煤炭、建材等行业产能过剩仍较为突出，去产能需要较长一段时间，预计第二产业平减指数将继续下降，但降幅有所减小；受房地产价格、劳动力成本、物流费用和服务价格上涨的影响，预计第三产业平减指数仍将明显上涨。

“总体上分析，2016年GDP平减指数仍将略有下降，降幅将有所减小，”报告称。

**房价总体上涨**

据国家统计局统计，2015年12月至2016年2月，国内70个城市新建商品房价格同比下降的由49个减少到37个，同比价格上涨的由39个增加到47个；70个城市二手房价格同比下降的由34个减少到26个，同比价格上涨的由35个增加到41个，住房价格运行呈现逐月上涨的态势。

“随着多重利好政策效应的进一步显现，各地房地产市场刚性需求和改善性需求进一步释放，对于房地产价格上涨形成有力支撑，全年房地产价格将保持明显上涨的态势，涨幅将超过去年，”发改委指出。

但由于各地库存、新增供给、购买能力等情况不同，因此不同区域价格仍呈现明显的分化走势，预计北、上、深为代表的一线城市和部分热点二线城市住房价格短期内将呈现大幅上涨态势，但前期涨幅较大的深圳市房价会出现一定幅度的调整。

热点二线城市住房价格短期内也将呈明显上涨趋势，且房价涨幅有扩大的可能；而去库存压力较大的三四线城市房产价格短期内下行压力仍然存在，但预计降幅将有所减小，部分三四线城市住房价格会出现不同程度的上涨。

**人民币汇率小幅向下**

截至2015年末，人民币汇率中间价维持在6.48元人民币附近，较年初贬值近6%。2016年年初，人民币汇率继续小幅走低，前两个月汇率中间价维持在6.50左右。

“在全球经济增速疲软，美元升值预期以及我国对外贸易下降等因素的影响下，2016年人民币汇率总体呈现小幅向下走势，汇率波动的频率和幅度将会有所加大，”发改委预测称。

报告指出，受美元走强及世界主要发达经济体货币政策分化影响，全球范围息差或将扩大，大部分新兴经济体面临货币贬值和资本流出问题，在这种情况下人民币存在一定贬值压力。

同时，国内经济增速放缓，短期内外贸出口遇到较大的困难而下降，使得国际炒家做空人民币情绪增加；而中国央行为保持汇率稳定，在离岸市场与国际做空人民币炒家的较量将加剧，这也会导致人民币汇率波动加大。

此外，随着人民币国际化进程不断加快，央行将有意提高人民币汇率中间价波动幅度，使得人民币汇率波动较以往更大。

不过发改委也指出，人民币汇率不存在持续大幅度贬值基础，而且当前外汇储备充裕，有能力应对市场投机力量，并保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定。（完）