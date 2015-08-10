中国发改委：下半年CPI涨幅预计将高于上半年 PPI降幅低于上半年

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月10日 - 中国国家发展和改革委员会周一称，今年以来，价格总水平运行总体偏弱，下半年有望逐渐低位趋稳回升，预计CPI(居民消费价格指数)同比涨幅将高于上半年，PPI(工业生产者出厂价格指数)同比降幅将低于上半年。
发改委网站新闻稿称，宏观经济环境趋于改善，房地产市场有望延续回暖势头，部分农副产品价格稳中有升，以及大宗商品价格可能低位企稳，综合判断，预计下半年价格运行态势将低位企稳回升。
“价格总水平将延续偏弱走势，但运行中的积极因素在增多，总体将在低位平稳运行。”发改委称。
猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，同比上涨1.6%；PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，同比下跌5.4%。
发改委并称，去年下半年以来，稳增长政策加力增效，效果正在逐渐显现，价格总水平运行的宏观环境趋于改善。特别是今年以来三次下调金融机构人民币存贷款基准利率和存款准备金率，货币环境松紧适度，将对后期价格总水平产生支撑作用。
中国1-6月CPI同比上升1.3%，比上年同期回落1个百分点，延续温和上升态势；PPI同比降幅为4.6%，降幅比上年同期扩大2.7个百分点。PPI与CPI涨幅差值达到5.9个百分点，比上年同期扩大1.8个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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