中国发改委：下半年CPI涨幅预计将高于上半年 PPI降幅低于上半年

“价格总水平将延续偏弱走势，但运行中的积极因素在增多，总体将在低位平稳运行。”发改委称。

发改委并称，去年下半年以来，稳增长政策加力增效，效果正在逐渐显现，价格总水平运行的宏观环境趋于改善。特别是今年以来三次下调金融机构人民币存贷款基准利率和存款准备金率，货币环境松紧适度，将对后期价格总水平产生支撑作用。

中国1-6月CPI同比上升1.3%，比上年同期回落1个百分点，延续温和上升态势；PPI同比降幅为4.6%，降幅比上年同期扩大2.7个百分点。PPI与CPI涨幅差值达到5.9个百分点，比上年同期扩大1.8个百分点。（完）