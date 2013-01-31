发改委：今年将提高粮食主产区稻米最低收购价近一成

恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资 期望5月完成
路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周二称，正为其业务主体--恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币，希望能在今年5月完成。
路透北京1月31日电 - 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策,并适当提高其价格水平,其中稻米最低收购价较去年提价7.1%-10%,以保护农民种粮积极性及促进粮食生产发展.
据国家发改委周三晚间在其网站刊登的新闻稿,国务院批准提高2013年生产的各类稻米最低收购价格,与去年比提价幅度为每50公斤10-12元不等,至132-150元的水平.
据商务部同日发布的新闻稿,中国国产大米自给率达98%以上.去年因国外大米价格低于国内水平,中国企业扩大了碎米和普通白米等工业用途大米进口量,全年大米进口同比增长3.1倍至231.6万吨.
而这也令市场担心因中国大米进口量激增而带动国际米价上涨.商务部新闻稿引述对外贸易司负责人称,去年中国净进口量在全球贸易总量中的占比只有5%左右,难以推高全球粮价.
"我国适量增加大米进口对稳定国际粮价,支撑国际大米供给起到了一定作用.同时,当国际粮价涨幅较大时,我进口数量会相应减少."该负责人说.
中国2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%,其中稻谷产量20,429万吨,增产328万吨.(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周二称，正为其业务主体--恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币，希望能在今年5月完成。
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。