焦点：中国境外发债新规存疑点 或给交易造成刹车效应

图为美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透香港9月24日 - 中国国家发改委(NDRC)最近提振境外融资、在一定程度上支持国有项目的努力，非但不会带来一波发行热潮，反而更有可能给相关交易造成刹车效应。

汤森路透数据显示，去年中国企业的境外发债规模为1,000亿美元，主要以美元、欧元和日圆为主，创下纪录最高，较2013年规模高出一倍多。今年以来的发行规模已超过700亿美元。

安排这些交易的银行人士称，发改委最近宣布的新规则似乎与国家外汇管理局(SAFE)的部分要求存在冲突。

例如，发改委的新规称，在境外募集的资金根据实际需要自主在境内外使用。而外管局的要求则更为严格。

“由于有太多细节需要澄清，目前我们所有待进行的交易都已暂停。听说其他银行也都在这么做，”一家中资银行的债券业务人员称。

发改委和外管局未回复置评请求。

发改委上周发布新规则时称，企业发行外债所募资金要优先用于支持“一带一路”等重大工程建设和重点领域投资。

发改委称，新规还要求，企业发行外债，须事前向国家发改委申请办理备案登记手续，并在每期发行结束后10个工作日内报送发行信息。

而在此之前，境内企业通过其控制的境外子公司发行外债，无需监管机构批准，也不需要登记。

当企业希望将境外募集资金汇回国内时，则要受到外汇监管机构--外管局有关规定的限制。

根据外管局的规定，由境内母公司提供担保的境外发债，所募资金不能回流国内。

不过在某些其它债务结构中，外管局允许将发债所募资金汇回国内，前提是发债结束后要向外管局登记。

鉴于上述情况，银行业人士表示他们现在不知道到底该听从哪一方的规则要求。

“我们全都被搞糊涂了，目前正等待发改委厘清他们对该市场的监管权限，以及发改委将如何与外管局协调解决这些问题。”一位驻北京的律师说道。

发改委表示，他们仍然对中国企业境外融资规模设定了一年的配额限制。

据汤森路透旗下期刊IFR的报导，收费公路运营商--深圳高速公路股份有限公司是中国首批使用发改委新系统的发债者之一。

然而，对于那些已经面向潜在投资者进行路演推介的融资项目而言，银行业人士称还不清楚这些交易将如何推进，除非发改委和外管局能够澄清彼此规则的冲突之处。

“我近期频频出差，试图说服中国企业在境外市场发债融资。交易推介现在已经变得不容易了。”香港一家外资银行的银行家如此表示，并称由于美国利率料将上调，海外发债成本也将增加。

“发改委新规好比火上浇油，对那些还在犹豫观望是否要到境外发债的公司而言，他们很自然的会选择不出去了，因为新规增加了不确定性。”该银行家说道。（完）