发改委否认天然气4月大幅涨价传闻

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京3月27日 - 近日有关“天然气4月将大幅涨价”的传闻，导致中国多省民众排队抢气。对此国家发改委予以否认，称涨价消息完全不实，纯属无稽之谈。
发改委网站周三刊登新闻稿称，天然气价格的调整直接关系千家万户的切身利益，国家对调整居民天然气价格有严格的程序规定，地方如需调整居民用天然气价格，必须事先召开听证会，广泛听取社会各方面的意见，否则不得调整。
中国国内财经媒体--中华工商时报周日报导引述消息称，中国将从4月起大幅上调天然气价格，各地零售终端价格将达到3元-3.5元/立方米。这意味着中国天然气价格改革将全面推开，路透测算北京上海等地调价幅度将超三成。
昨日国家发改委在宣布下调油价同时，亦决定调整成品油价格形成机制，包括缩短调价周期、取消4%波幅限制并调整挂靠油种等，打响了新政府推进资源价格改革的“第一枪”。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
路透香港3月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。