发改委否认天然气4月大幅涨价传闻

路透北京3月27日 - 近日有关“天然气4月将大幅涨价”的传闻，导致中国多省民众排队抢气。对此国家发改委予以否认，称涨价消息完全不实，纯属无稽之谈。

发改委网站周三刊登新闻稿称，天然气价格的调整直接关系千家万户的切身利益，国家对调整居民天然气价格有严格的程序规定，地方如需调整居民用天然气价格，必须事先召开听证会，广泛听取社会各方面的意见，否则不得调整。

中国国内财经媒体--中华工商时报周日报导引述消息称，中国将从4月起大幅上调天然气价格，各地零售终端价格将达到3元-3.5元/立方米。这意味着中国天然气价格改革将全面推开，路透测算北京上海等地调价幅度将超三成。

昨日国家发改委在宣布下调油价同时，亦决定调整成品油价格形成机制，包括缩短调价周期、取消4%波幅限制并调整挂靠油种等，打响了新政府推进资源价格改革的“第一枪”。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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