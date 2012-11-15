发改委将於周五凌晨下调汽柴油零售价--安迅思息旺能源

路透北京11月15日电---中国能源网站---安迅思息旺能源周四报导称,国家发改委将於周五(16日)凌晨下调成品油价,汽油和柴油零售价分别下调310和300元人民币/吨,折合0.22和0.26元/升.

据该网站统计,以9月7日为基准期计算,截至11月14日时,布伦特/迪拜/辛塔加三地原油加权均价连续移动变化率已下降4.36%.

中国最近一次调整油价是在今年9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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