发改委称中国节能减排形势严竣

路透北京3月5日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周一称,中国节能减排形势十分严竣,十一五(2006-2010年)期间取得重要进展,但去年因各种因素影响,目标完成的不好.根本原因是增长方式没有彻底转变,今後将加大政策落实力度.

他指出,去年有六个节能减排的指标,完成三个,没有完成的也是三个.第一是能源消耗强度,年初目标下降3.5%,但去年下降2.01%;单位GDP二氧化碳排放也没有完成,去年南方旱情导致火电增长很大,因此该项指标完成不好,氮氧化物不仅没降反而增加.

"没有完成的最根本的原因是没有实现经济增长方式的转变,重化工业比重较大,技术水平也有待提高."张平称,当然与一些政策没有落实有关,今後将进一步加大政策落实力度.

环保部去年初确定的减排任务是:包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物在内的四种主要污染物排放量比2010年下降1.5%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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