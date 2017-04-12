中国发改委将郑州、重庆、长春和龙岩纳入中欧区域政策合作案例地区

穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委员会称，日前将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津、成都、武汉、汕头等五个地区之后新增的案例地区。
周三刊登在发改委网站的新闻稿称，中欧双方通过该机制举办区域政策高层对话会、专题研讨会、实地调研考察和案例地区合作等方式，在区域政策交流、重大问题研究、能力培训等方面取得了丰硕成果，同时也不断推动欧盟成员国与中国部分城市开展务实合作。
中欧区域政策对话机制是发改委与欧盟委员会于2006年共同建立的，由国家发展改革委地区司和欧盟委员会地区经济总司具体执行。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。