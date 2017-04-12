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中国财经 | 2017年 4月 12日 星期三 10:53 BJT

中国发改委将郑州、重庆、长春和龙岩纳入中欧区域政策合作案例地区

路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委员会称，日前将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津、成都、武汉、汕头等五个地区之后新增的案例地区。

周三刊登在发改委网站的新闻稿称，中欧双方通过该机制举办区域政策高层对话会、专题研讨会、实地调研考察和案例地区合作等方式，在区域政策交流、重大问题研究、能力培训等方面取得了丰硕成果，同时也不断推动欧盟成员国与中国部分城市开展务实合作。

中欧区域政策对话机制是发改委与欧盟委员会于2006年共同建立的，由国家发展改革委地区司和欧盟委员会地区经济总司具体执行。（完）

欲览全文请点选发改委官网 (here)

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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