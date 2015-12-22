中国发改委批复五条高速公路工程项目 投资估算逾700亿元

中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京12月22日 - 中国国家发展改革委周二批复建设5条高速公路工程项目，项目估算总投资额逾700亿元人民币，主要集中在西部地区、海南省、山东省和北京周边地区。
刊登在发改委的公告，项目建设资金来源主要为中央专项建设基金（车购税），地方省市财政性资金、地方债券资金和交通建设基金、以及国内银行贷款和地方高速集团投资。
其中甘肃省渭源至武都公路项目投资额最大，估算总投资为370.54亿元，潍城至日照公路和万宁至洋浦公路项目估算投资分别为113.1亿元和124.88亿元，海南文昌至琼海公路和北京周边地区公路项目投资额则分别为45.83亿元和56.34亿元。
公告并称，对于由地方高速集团负责建设、经营和养护管理的项目，经营期内收取车辆通行费作为投资回报。经营期满后，将本项目全部设施无偿移交省级地方交通管理部门。有关部门要从严核定项目收费年限、收费标准。(完)
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(发稿 张晓翀；审校)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。