中国发改委批复五条高速公路工程项目 投资估算逾700亿元

其中甘肃省渭源至武都公路项目投资额最大，估算总投资为370.54亿元，潍城至日照公路和万宁至洋浦公路项目估算投资分别为113.1亿元和124.88亿元，海南文昌至琼海公路和北京周边地区公路项目投资额则分别为45.83亿元和56.34亿元。