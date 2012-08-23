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中国财经 | 2012年 8月 23日 星期四 15:24 BJT

发改委发放额外40万吨进口棉花配额--消息

路透北京8月23日电---两位消息人士向路透表示,中国发改委近期已下发额外的40万吨进口棉花配额,以纾解纺织企业成本压力.

全球最大棉花进口国中国此前已发放了240万吨今年棉花配额.消息人士表示,前期大量的进口棉花已经用完了这些配额,目前积压在青岛等到港的进口棉花没有配额而无法通关,而目前市面上的配额价格已经炒到了罕见的4,000元/吨.

另一位消息人士表示,目前中国发改委考虑9月投放国家棉花储备,目前正在调研,计划是抛储100万吨国库棉左右,包括2008年收购陈棉30万吨,和2011年新储棉70万吨,以增加市场供给,同时为今年新棉腾出库容.

中国棉花协会此前预计,2012年中国棉花产量有望突破政府此前设定的699万吨的目标.(完)

--发稿 赵红梅/牛淑平; 审校 黄凯

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