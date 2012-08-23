发改委发放额外40万吨进口棉花配额--消息

路透北京8月23日电---两位消息人士向路透表示,中国发改委近期已下发额外的40万吨进口棉花配额,以纾解纺织企业成本压力.

全球最大棉花进口国中国此前已发放了240万吨今年棉花配额.消息人士表示,前期大量的进口棉花已经用完了这些配额,目前积压在青岛等到港的进口棉花没有配额而无法通关,而目前市面上的配额价格已经炒到了罕见的4,000元/吨.