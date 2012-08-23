发改委发放额外40万吨进口棉花配额--消息

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月23日电---两位消息人士向路透表示,中国发改委近期已下发额外的40万吨进口棉花配额,以纾解纺织企业成本压力.
全球最大棉花进口国中国此前已发放了240万吨今年棉花配额.消息人士表示,前期大量的进口棉花已经用完了这些配额,目前积压在青岛等到港的进口棉花没有配额而无法通关,而目前市面上的配额价格已经炒到了罕见的4,000元/吨.
另一位消息人士表示,目前中国发改委考虑9月投放国家棉花储备,目前正在调研,计划是抛储100万吨国库棉左右,包括2008年收购陈棉30万吨,和2011年新储棉70万吨,以增加市场供给,同时为今年新棉腾出库容.
中国棉花协会此前预计,2012年中国棉花产量有望突破政府此前设定的699万吨的目标.(完)
--发稿 赵红梅/牛淑平; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。