中国发改委：降低住房转让手续费等12项收费项目标准

路透北京9月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布通知，降低住房转让手续费等12项收费项目标准。新建商品住房转让手续费，由现行每平方米3元人民币降为2元，存量住房由现行每平方米6元降为4元。

刊登在发改委网站的通知同时明确，各省级价格、财政部门可根据当地住房转让服务成本、房地产市场供求状况、房价水平、居民承受能力等因素，进一步适当降低中小城市住房转让手续费标准，减轻居民购房费用负担。

通知决定降低部分行政事业性收费标准，并延长专利年费减缴时限。此次降低住房转让手续费等12项收费项目标准、延长专利年费减缴时限，可减轻企业和居民负担约40亿元。

自10月15日起，降低涉及住房和城乡建设、工商、农业、民航、新闻出版广电、林业等六个部门12项行政事业性收费标准。包括：住房和城乡建设部门的房屋转让手续费；工商部门的受理商标注册费；农业部门的植物新品种保护权费等；民航部门的民用航空器国籍登记费、民用航空器权利登记费；新闻出版广电部门的软件著作权登记申请费和软件著作权登记证书工本费；林业部门的植物新品种保护权收费等。

通知明确，自2016年1月1日起，延长国家知识产权部门专利年费减缴时限，对符合《专利费用减缓办法》规定、经专利局批准减缓专利费的，专利年费减缴时限由现行授予专利权前三年，延长为前六年。

中国深入推进行政审批制度改革，把行政体制改革、转变政府职能作为开门第一件大事。截至9月16日，已取消和下放586项行政审批事项，全部取消非行政许可审批，提前完成取消和下放1/3以上审批事项的预定目标。（完）