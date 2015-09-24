中国发改委：降低住房转让手续费等12项收费项目标准

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布通知，降低住房转让手续费等12项收费项目标准。新建商品住房转让手续费，由现行每平方米3元人民币降为2元，存量住房由现行每平方米6元降为4元。
刊登在发改委网站的通知同时明确，各省级价格、财政部门可根据当地住房转让服务成本、房地产市场供求状况、房价水平、居民承受能力等因素，进一步适当降低中小城市住房转让手续费标准，减轻居民购房费用负担。
通知决定降低部分行政事业性收费标准，并延长专利年费减缴时限。此次降低住房转让手续费等12项收费项目标准、延长专利年费减缴时限，可减轻企业和居民负担约40亿元。
自10月15日起，降低涉及住房和城乡建设、工商、农业、民航、新闻出版广电、林业等六个部门12项行政事业性收费标准。包括：住房和城乡建设部门的房屋转让手续费；工商部门的受理商标注册费；农业部门的植物新品种保护权费等；民航部门的民用航空器国籍登记费、民用航空器权利登记费；新闻出版广电部门的软件著作权登记申请费和软件著作权登记证书工本费；林业部门的植物新品种保护权收费等。
通知明确，自2016年1月1日起，延长国家知识产权部门专利年费减缴时限，对符合《专利费用减缓办法》规定、经专利局批准减缓专利费的，专利年费减缴时限由现行授予专利权前三年，延长为前六年。
中国深入推进行政审批制度改革，把行政体制改革、转变政府职能作为开门第一件大事。截至9月16日，已取消和下放586项行政审批事项，全部取消非行政许可审批，提前完成取消和下放1/3以上审批事项的预定目标。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。