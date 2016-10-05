中国发改委安排5亿元资金支持各地开展PPP项目前期工作

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京10月5日 - 中国国家发展和改革委员会日前介绍，已下达2016年政府和社会资本合作（PPP）项目前期工作专项补助5亿元人民币，目前各地已分解落实到具体项目。
新华社周三报导，这笔资金共补助支持703个PPP项目，项目总投资约1.2万亿元，涵盖能源、交通、水利、环境保护、重大市政工程、医疗卫生、文化教育等领域。其中，重大市政工程类项目数量占46.8%，交通运输类项目数量占18.9%，文化教育类项目数量占14.1%。
发改委表示，2016年安排的PPP项目前期工作补助资金，主要用于支持重点区域或行业的PPP项目规划编制，以及重点PPP项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等。
发改委从2015年开始，每年安排5亿元中央预算内投资支持PPP项目前期工作。
截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。 （完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。