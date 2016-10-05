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中国财经 | 2016年 10月 5日 星期三 13:45 BJT

中国发改委安排5亿元资金支持各地开展PPP项目前期工作

路透北京10月5日 - 中国国家发展和改革委员会日前介绍，已下达2016年政府和社会资本合作（PPP）项目前期工作专项补助5亿元人民币，目前各地已分解落实到具体项目。

新华社周三报导，这笔资金共补助支持703个PPP项目，项目总投资约1.2万亿元，涵盖能源、交通、水利、环境保护、重大市政工程、医疗卫生、文化教育等领域。其中，重大市政工程类项目数量占46.8%，交通运输类项目数量占18.9%，文化教育类项目数量占14.1%。

发改委表示，2016年安排的PPP项目前期工作补助资金，主要用于支持重点区域或行业的PPP项目规划编制，以及重点PPP项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等。

发改委从2015年开始，每年安排5亿元中央预算内投资支持PPP项目前期工作。

截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。 （完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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