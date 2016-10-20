今冬明春天然气供应料南松北紧 多渠道增加进口--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月20日 - 中国国家发展改革委和国家能源局周四表示，受管输能力、用气结构等因素影响，华北、西北等地今冬明春高峰时段天然气供需矛盾比较突出，天然气供应仍会呈现南松北紧局面；应落实国内增产增供计划、多渠道增加进口资源，并最大程度用好储气库资源。
发改委网站刊登的“关于做好2016年天然气迎峰度冬工作的通知”称，高峰时段保障民生用气确有供应缺口的城市，要提前制订包括“压非保民”等措施在内的具体保供方案，确保居民生活等重点用气需求。
“预计今冬明春天然气供应仍会呈现南松北紧局面，京津冀地区矛盾较为集中，如遇持续低温天气，保供形势将十分严峻。”通知指出。
通知要求，多渠道增加进口资源。中石油要与土库曼斯坦等资源国加强沟通协调，尽力增加管道进气量，减少哈萨克斯坦等国的境外下载量，努力实现进口管道气资源增长。
有序组织LNG（液化天然气）采购，合理安排到港船期，预先提高LNG库存，做好极端天气应对准备。天津、河北等地主管部门要引导非居民用户，自主、委托或利用上海石油天然气交易平台等途径采购LNG，通过市场化手段增加资源。
采暖季期间，要统筹调度好国产气、进口气及储气资源，优化采气方案，合理安排各储气库不同时段的采出气量，确保用气高峰期达到最大采气能力，最大限度发挥储气库的应急保障作用。
中国前九个月天然气产量为1,004亿立方米，同比增长2.2%；8月LNG同比大增60%，前八个月增速为19.56%。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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