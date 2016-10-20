今冬明春天然气供应料南松北紧 多渠道增加进口--发改委

路透北京10月20日 - 中国国家发展改革委和国家能源局周四表示，受管输能力、用气结构等因素影响，华北、西北等地今冬明春高峰时段天然气供需矛盾比较突出，天然气供应仍会呈现南松北紧局面；应落实国内增产增供计划、多渠道增加进口资源，并最大程度用好储气库资源。

发改委网站刊登的“关于做好2016年天然气迎峰度冬工作的通知”称，高峰时段保障民生用气确有供应缺口的城市，要提前制订包括“压非保民”等措施在内的具体保供方案，确保居民生活等重点用气需求。

“预计今冬明春天然气供应仍会呈现南松北紧局面，京津冀地区矛盾较为集中，如遇持续低温天气，保供形势将十分严峻。”通知指出。

通知要求，多渠道增加进口资源。中石油要与土库曼斯坦等资源国加强沟通协调，尽力增加管道进气量，减少哈萨克斯坦等国的境外下载量，努力实现进口管道气资源增长。

有序组织LNG（液化天然气）采购，合理安排到港船期，预先提高LNG库存，做好极端天气应对准备。天津、河北等地主管部门要引导非居民用户，自主、委托或利用上海石油天然气交易平台等途径采购LNG，通过市场化手段增加资源。

采暖季期间，要统筹调度好国产气、进口气及储气资源，优化采气方案，合理安排各储气库不同时段的采出气量，确保用气高峰期达到最大采气能力，最大限度发挥储气库的应急保障作用。

中国前九个月天然气产量为1,004亿立方米，同比增长2.2%；8月LNG同比大增60%，前八个月增速为19.56%。（完）

浏览发改委通知，点选链接：here