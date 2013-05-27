发改委专家预计今年GDP增幅约8%

* 预计中国二季度GDP增幅略低于一季度，全年8%左右

* 年内料无通胀忧虑，全年CPI涨幅维持在3%左右

* 经济增长内生动力有所增强，货币政策宜维持稳健偏松

作者 沈燕

路透北京5月27日 - 当外界充斥着一片对中国经济弱复苏的忧虑时，中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪却不悲观，他预计中国今年国内生产总值(GDP)同比增幅有望维持在8%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅在3%左右。

他在接受路透专访时表示，尽管从目前数据看GDP增速仍在回落，但从拉动经济增长的动力看，消费的贡献明显增加，显示中国经济增长的内生动力短期在增强，同时外贸形势预计会随着世界经济逐渐走出低谷而有所回暖，建议货币政策仍维持目前稳健偏松的现状。

“虽然一季度GDP(增速)只有7.7%，但这是中国没有出台刺激政策下实实在在的内生性增长，估计二季度GDP增幅或会略低于一季度，但下半年会有所好转。”陈东琪称。

中国一季度GDP同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。今年初政府设定的全年增长目标为7.5%；而去年全年GDP增幅为7.8%。

上周公布的汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位。该数据的出炉再度引发市场对中国经济下行的忧虑。(欲览中国汇丰制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/zus38t)

**中国经济内生动力有所增强**

陈东琪认为，尽管从4月份发布的全社会用电量，先行指标--经理人采购指数（PMI），企业库存和利润，甚至中央财政收入都是负增长，显示微观领域的经济形势并不乐观，但从拉动经济的“三驾马车”看，投资，消费和外贸都比较平稳。

他进一步分析指出，投资是在房地产调控的大背景下，前四个月仍保持20%以上，而消费是在政府明令禁止浪费的八条禁令出台的基础上增幅保持在12%以上，同时外贸对GDP的贡献也转正。

“从这个层面看，中国经济的增长是在结构不断调整的基础上真实的增长，这从外贸出口结构中高新技术产品出口比重增加，真实的居民消费增长稳定，以及电力消耗下降，资源利用率提高上可略见一斑。”陈东琪称。

中国1-4月固定资产投资增速为20.6%，4月社会消费品零售总额同比增长12.8%。

他提到，从国际环境看，中国的主要贸易伙伴，除了欧元区经济仍在衰退以外，美国和部分新兴市场经济今年以来都呈现向好的迹象，这也为中国下半年的外贸回升提供了基础，有助于中国经济下半年的回升，这也意味着中国经济下一轮的上升会呈现渐进式。

此外，中国新一届政府上任后力推改革，预计会在下半年的三中全会后进一步明朗，简政放权以及新一届政府强调结构转型，都会从长周期上支撑着中国经济的稳定增长。

谈及物价走势，陈东琪认为今年不必担心通胀，因为全球经济中除了农产品外其它大宗商品都面临大的买方市场，这与技术进步带来的能源消耗减少，机器替代人工等极大提高劳动生产率有关。

“预计下半年CPI涨幅会因需求回升有所上升，但不会超过3.5%，全年估计在3%左右。”陈东琪称，无论从“稳增长”还是从“控通胀”看，货币政策仍应维持目前中性偏松的状态，利率和存款准备金率可视情况略作微调。

中国1-4月CPI同比上涨2.4%，而中国年初确定的全年CPI涨幅控制目标是3.5%左右。

对于备受关注的中国地方政府债务风险到底有多大，陈东琪认为，有被夸大之嫌，只要经济增长快于债务的增长，风险完全可以控制。

“用经济增长的办法解决债务风险，同时控制住新增债务的规模，中国的地方政府债务平台应该都问题不大。”他称。

据统计，中国3.49万亿元地方融资平台贷款将在未来三年内到期，而2013年和2014年将迎来还款高峰期。(完)

(审校 张喜良)

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