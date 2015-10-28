中国经济7%左右的增速是预期性目标 季度间出现波动是正常的--发改委专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 中国人民日报周三刊登国家发改委署名钟河的文章称，中国经济7%左右的增速目标是预期性目标，不是约束性目标，是区间概念，季度间出现波动是正常的。
钟河在文中称，判断经济运行是否处在合理区间，不仅要看经济增速是否在7%左右，更要看就业是否稳定、结构是否优化、生态环境是否改善、民生是否得到较好保障，还要看在国际上的比较。
文章称，经济增长目标，其性质是预期性、指导性、引导性的，而非约束性的，主要目的是向社会释放出调控信号，引导宏观经济的运行和微观主体的决策，从而达到促进经济平稳健康发展的目的。
文章强调，“7%左右”不是一个简单的数值目标，而是区间概念。“如果有意无意地把‘左右’这两个字去掉，认为6.9%就不是‘7%左右’、就没有达到年初的预期目标，这是一种误读。”
而且，判断经济运行是否符合年度预期目标，不能只看某一个时段的数据、被短期扰动因素所惑，而要看大势、看支撑经济稳定运行的核心因素有没有变化。
“不能以某个季度的速度稍有波动，就简单地做出经济运行滑出合理区间的判断，更不能得出全年增长达不到预期目标的结论。”评论称。
不过文章也指出，今年以来中国经济确实面临较大下行压力，投资需求依然疲弱，出口增速明显放缓，工业生产领域价格持续下跌，产能严重过剩矛盾仍然突出，新的增长动力还难以弥补传统动力减弱带来的缺口，改革攻坚任务艰巨繁重。
因此，要高度关注经济运行中存在的苗头性、倾向性、潜在性问题，科学研究制定应对预案，避免局部问题和矛盾引发系统性风险。
文章称，只要主动适应增长速度换挡、发展方式转变、结构调整深化、增长动力转换的新形势，进一步加强和改善宏观调控，在区间调控基础上加强定向调控、精准调控、相机调控，中国经济仍将保持长期平稳健康发展态势，有信心、有能力完成今年经济社会发展主要目标任务。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。