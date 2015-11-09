中国发改委官员：未来五年GDP年均增速6.523%是最低底线

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%。
中证报周一援引其在新供给2049战略圆桌会议并称，如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。
中国上周公布十三五（2016-2020年）规划建议，国家主席习近平就此说明时称，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。中国今年三季度GDP增速降至6.9%。
两个“翻一番”，是指中共十八大提出要确保到2020年全面建成小康社会，实现国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。