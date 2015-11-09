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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 09:19 BJT

中国发改委官员：未来五年GDP年均增速6.523%是最低底线

路透北京11月9日 - 中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%。

中证报周一援引其在新供给2049战略圆桌会议并称，如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。

中国上周公布十三五（2016-2020年）规划建议，国家主席习近平就此说明时称，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。中国今年三季度GDP增速降至6.9%。

两个“翻一番”，是指中共十八大提出要确保到2020年全面建成小康社会，实现国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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