中国发改委：有条件有能力实现全年经济发展预期目标

路透北京9月22日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。

刊登在发改委网站的文章称，从下一步走势看，经济发展环境更趋复杂，国内外影响经济平稳运行的不稳定不确定因素有所增多，经济下行压力可能还会持续一段时间，出口增速难有明显回升。

“综合分析研判，下半年中国经济将继续运行在合理区间，整体平稳的态势不会改变，全年经济增速有望保持在7%左右。”发改委称。

文章分析称，与前些年相比，当前中国经济增速平台确实有所下移，但要看到通过创新完善宏观调控理念与方式，中国经济增速仍保持在中高速水平。

文章指出，上半年中国经济同比增长7%，与一季度持平，符合全年增长预期目标，“这个7%，是在经济总量已超过10万亿美元的基础上实现的，所形成的增量远超过去两位数增长时期。再结合就业、收入、物价等主要指标看，说当前经济运行保持在合理区间是符合客观实际的。”

发改委表示，总的来看当前中国经济运行比较平稳，符合宏观调控与发展预期。从需求方面看，内需将继续发挥对经济增长的重要支撑作用。消费基本面稳中向好，就业岗位和城乡居民收入持续增加，消费能力进一步增强。投资增长有望缓中趋稳。

下一步，促投资政策持续加力有助于投资回稳，特别是加大地方存量债务置换力度、增加资产抵押贷款、加快专项建设债券下达、下调部分行业固定资产投资资本金比例等，将促进在建项目建设和新项目开工，房地产销售回暖也将向开发投资传导，整体投资有望逐步企稳。

从供给方面看，三次产业发展将总体保持平稳。农业生产形势稳定。服务业整体发展势头较好。8月服务业商务活动指数为52.6%，持续处于扩张区间，特别是与居民消费相关的航空运输、邮政、住宿餐饮、电信和互联网等行业市场发展向好。

文章称，从下一步走势看，金融业受股票市场成交下滑等影响可能有所放缓，但房地产业有望保持回升势头，会在一定程度上抵消金融业增速回落的影响，服务业总体有望保持较快增长。

工业增速可能大致维持在目前水平。工业结构调整的阵痛还在持续，新兴产业发展短期内还难以抵消传统产业收缩的影响，特别是一些产能过剩行业还会面临较多困难。

华尔街日报(WSJ)周二发布对中国国家主席习近平的专访，即将访美的习近平表示，中国经济面临下行压力，但仍在合理区间运行。（完）