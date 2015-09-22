中国发改委：有条件有能力实现全年经济发展预期目标

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。
刊登在发改委网站的文章称，从下一步走势看，经济发展环境更趋复杂，国内外影响经济平稳运行的不稳定不确定因素有所增多，经济下行压力可能还会持续一段时间，出口增速难有明显回升。
“综合分析研判，下半年中国经济将继续运行在合理区间，整体平稳的态势不会改变，全年经济增速有望保持在7%左右。”发改委称。
文章分析称，与前些年相比，当前中国经济增速平台确实有所下移，但要看到通过创新完善宏观调控理念与方式，中国经济增速仍保持在中高速水平。
文章指出，上半年中国经济同比增长7%，与一季度持平，符合全年增长预期目标，“这个7%，是在经济总量已超过10万亿美元的基础上实现的，所形成的增量远超过去两位数增长时期。再结合就业、收入、物价等主要指标看，说当前经济运行保持在合理区间是符合客观实际的。”
发改委表示，总的来看当前中国经济运行比较平稳，符合宏观调控与发展预期。从需求方面看，内需将继续发挥对经济增长的重要支撑作用。消费基本面稳中向好，就业岗位和城乡居民收入持续增加，消费能力进一步增强。投资增长有望缓中趋稳。
下一步，促投资政策持续加力有助于投资回稳，特别是加大地方存量债务置换力度、增加资产抵押贷款、加快专项建设债券下达、下调部分行业固定资产投资资本金比例等，将促进在建项目建设和新项目开工，房地产销售回暖也将向开发投资传导，整体投资有望逐步企稳。
从供给方面看，三次产业发展将总体保持平稳。农业生产形势稳定。服务业整体发展势头较好。8月服务业商务活动指数为52.6%，持续处于扩张区间，特别是与居民消费相关的航空运输、邮政、住宿餐饮、电信和互联网等行业市场发展向好。
文章称，从下一步走势看，金融业受股票市场成交下滑等影响可能有所放缓，但房地产业有望保持回升势头，会在一定程度上抵消金融业增速回落的影响，服务业总体有望保持较快增长。
工业增速可能大致维持在目前水平。工业结构调整的阵痛还在持续，新兴产业发展短期内还难以抵消传统产业收缩的影响，特别是一些产能过剩行业还会面临较多困难。
华尔街日报(WSJ)周二发布对中国国家主席习近平的专访，即将访美的习近平表示，中国经济面临下行压力，但仍在合理区间运行。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。