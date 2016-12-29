杭州至温州高铁项目获批 总投资390亿元按PPP模式运作--发改委

路透北京12月29日 - 中国国家发改委日前批复了新建杭州至温州铁路一期（义乌至温州段）项目，项目总投资390.1亿元人民币，将由浙江省按PPP模式运作，吸引民营企业等共同筹资建设。

刊登在发改委网站的公告称，新建线路从既有沪昆高铁义乌站引出，经金华市、台州市、温州市，引入既有甬台温铁路永嘉站，利用甬台温铁路延伸至温州南站，新建线路201公里。共设7座车站，其中新建4座车站。

该项目为高速铁路项目，规划运输能力为单向5,000万人/年，建设工期为四年。该项目是长江三角洲地区城际轨道交通网络的重要组成部分，承担沿线城际客流和部分跨线客流。

项目总投资390.1亿元，其中工程投资366.1亿元，动车组购置费24亿元。其中，资本金占总投资的40%，计156亿元。项目按照创新投融资方式、培育多元投资主体、市场化运作的原则，由浙江省按PPP模式运作，积极吸引民营企业等共同筹资建设。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

根据规划，出资各方按《公司法》共同组建SPV公司，负责项目建设和经营管理。按照混合所有制改革试点的总体要求，在成立混合所有制企业、建立法人治理结构和现代企业制度等方面积极开展探索。

下一阶段将加快推进杭州至义乌段前期工作，争取与本段同步建成，充分发挥铁路运能，提升项目收益和抗风险能力。（完）

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