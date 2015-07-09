中国发改委：拟在全国选择约60个条件成熟地区开展产城融合示范区

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月9日 - 中国国家发改委周四发布通知，为完善城镇化健康发展机制,推动产业和城镇融合发展,拟在全国范围内选择60个左右条件成熟的地区开展产城融合示范区建设工作。
刊登在发改委网站的通知要求，示范区以地级城市(区)为主,适当考虑发展基础较好的县(市);有合规设立的省级以上产业园区为依托,产业园区和周边区域发展空间和潜力较大,行政区划明确清晰,与现有行政区划相协调,以依托的产业园区所在地行政区命名,不出现“新区、新城、产业园区”等。
通知明确，到2020年示范区经济社会发展水平显着提升,经济增长速度快于所在地区总体水平,常住人口城镇化率明显快于所在地区平均水平,现代产业体系加快形成,城镇综合服务功能不断完善,生态环境进一步优化。
通知要求依托现有国家级和省级经济技术开发区、高新技术产业园区、海关特殊监管区域等,发挥产业集聚优势,提高产业综合竞争力和企业经济效益。以新产业、新业态为导向,大力发展新一代信息技术、生物、高端装备制造、高端服务、现代物流等战略性新兴产业和高技术产业,不断优化产业结构。
完善城镇化体制机制,推进城乡发展一体化。按照政府主导、社会参与、市场运作的原则,进一步完善城乡建设投融资体制。加快建立城乡统一的户籍管理制度,加快推动农业转移人口市民化。
探索农村土地管理制度改革,加快建立城乡统一建设用地市场,保障农民公平分享土地增值收益。建立健全城乡一体的社会保障体系,加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,提高城乡基本公共服务均等化水平。
此举旨在落实中国去年3月发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》，规划明确提出常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。（完）
欲浏览更多详情，请点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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