中国发改委：拟在全国选择约60个条件成熟地区开展产城融合示范区

路透北京7月9日 - 中国国家发改委周四发布通知，为完善城镇化健康发展机制,推动产业和城镇融合发展,拟在全国范围内选择60个左右条件成熟的地区开展产城融合示范区建设工作。

刊登在发改委网站的通知要求，示范区以地级城市(区)为主,适当考虑发展基础较好的县(市);有合规设立的省级以上产业园区为依托,产业园区和周边区域发展空间和潜力较大,行政区划明确清晰,与现有行政区划相协调,以依托的产业园区所在地行政区命名,不出现“新区、新城、产业园区”等。

通知明确，到2020年示范区经济社会发展水平显着提升,经济增长速度快于所在地区总体水平,常住人口城镇化率明显快于所在地区平均水平,现代产业体系加快形成,城镇综合服务功能不断完善,生态环境进一步优化。

通知要求依托现有国家级和省级经济技术开发区、高新技术产业园区、海关特殊监管区域等,发挥产业集聚优势,提高产业综合竞争力和企业经济效益。以新产业、新业态为导向,大力发展新一代信息技术、生物、高端装备制造、高端服务、现代物流等战略性新兴产业和高技术产业,不断优化产业结构。

完善城镇化体制机制,推进城乡发展一体化。按照政府主导、社会参与、市场运作的原则,进一步完善城乡建设投融资体制。加快建立城乡统一的户籍管理制度,加快推动农业转移人口市民化。

探索农村土地管理制度改革,加快建立城乡统一建设用地市场,保障农民公平分享土地增值收益。建立健全城乡一体的社会保障体系,加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,提高城乡基本公共服务均等化水平。

此举旨在落实中国去年3月发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》，规划明确提出常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。（完）

欲浏览更多详情，请点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。