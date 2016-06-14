中国发改委：5月核准固定资产投资780亿元 集中水利交通等领域（更新版）

路透北京6月14日 - 中国依靠扩大投资稳定经济的节奏并未放松。中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周二称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。

他在发改委例行发布会上并指出，截至4月底，11大类重大工程包已累计完成投资57,719亿元，已开工48个专项、398个项目。而民间投资的回落，则与市场环境建设，政策制定落实不配套等多种因素有关。

“5月国家发改委共审批核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元。包括农业水利项目5个，总投资92亿元；交通基础设施项目4个，总投资621亿元；工业项目1个，总投资8亿元；高技术项目4个，总投资57亿元；其他项目2个，总投资2亿元。”李朴民称。

他指出，5月份审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。比如贵州省黄家湾水利枢纽工程，位于国家级扶贫开发重点县紫云县，以少数民族为主、多民族聚居。项目建设对保障当地城乡供水安全、改善石漠化地区灌溉条件、缓解电力供求矛盾、促进经济社会协调可持续发展，具有重要作用。

发改委此前称，今年4月核准固定资产投资项目13个，总投资1,388亿元；3月审批核准固定资产投资项目八个，总投资55亿元；2月审批核准15个总投资341亿元；1月审批核准21个，总投资541亿元。

**民间投资回落查原因**

中国国家统计局周一公布的1-5月份固定资产投资同比增长9.6%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。民间投资增长3.9%，回落1.3个百分点，也成为拉动整个投资增速放缓的重要原因。

李朴民指出，针对民间投资增速回落，国务院组成了九个督查组，在5月下旬到北京、河北等18个省份对促进民间投资政策的落实情况开展专项督查。发改委又单独派出六个督查组，分别到国务院督查范围外的12个省份开展专项督查，发现促进民间投资、稳定增长方面还存在一些问题。

“在政策制定落实方面。多年来出台了一系列支持民间投资的政策，但有些要求没有完全落实或者说没有完全落地。有些法律法规缺乏配套的细则，没有相应的协调措施和配套措施。实际执行中没有把实惠落到民营企业身上。”李朴民称。

此外，目前办企业、搞投资面临的制度成本依然比较高，比如政府部门的审批事项仍然不少，审批时间仍然较长，有的审批标准不统一，互为前置条件，审批事项下放后，一些基层部门有的不愿意接，有的接不好。

市场环境建设方面。不少企业普遍感到，土地贵、房租贵、税费高、人力成本高，民营企业特别是中小微企业普遍感到融资难、融资贵，资金紧张。

企业自身发展方面。在部分产业产能过剩的大背景下，一些中小企业由于缺乏转型升级方面的储备，加上信息不对称，一时很难找到新的投资领域。

他指出，要扭转当前民间投资增速回落的趋势，既要抓好现有政策的落实，又要有针对性地出台相关举措。特别是要充分利用促进民间投资专项督查的契机，全面梳理既有政策落实情况，评估政策实施成效，有针对性地加以改进和完善，发挥混合所有制改革的带动作用，发挥PPP(政府和社会资本合作)模式的撬动作用、投资信息服务平台的引导作用。（完）