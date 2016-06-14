中国发改委：5月核准固定资产投资780亿元 集中水利交通等领域（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 中国依靠扩大投资稳定经济的节奏并未放松。中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周二称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。
他在发改委例行发布会上并指出，截至4月底，11大类重大工程包已累计完成投资57,719亿元，已开工48个专项、398个项目。而民间投资的回落，则与市场环境建设，政策制定落实不配套等多种因素有关。
“5月国家发改委共审批核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元。包括农业水利项目5个，总投资92亿元；交通基础设施项目4个，总投资621亿元；工业项目1个，总投资8亿元；高技术项目4个，总投资57亿元；其他项目2个，总投资2亿元。”李朴民称。
他指出，5月份审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。比如贵州省黄家湾水利枢纽工程，位于国家级扶贫开发重点县紫云县，以少数民族为主、多民族聚居。项目建设对保障当地城乡供水安全、改善石漠化地区灌溉条件、缓解电力供求矛盾、促进经济社会协调可持续发展，具有重要作用。
发改委此前称，今年4月核准固定资产投资项目13个，总投资1,388亿元；3月审批核准固定资产投资项目八个，总投资55亿元；2月审批核准15个总投资341亿元；1月审批核准21个，总投资541亿元。
**民间投资回落查原因**
中国国家统计局周一公布的1-5月份固定资产投资同比增长9.6%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。民间投资增长3.9%，回落1.3个百分点，也成为拉动整个投资增速放缓的重要原因。
李朴民指出，针对民间投资增速回落，国务院组成了九个督查组，在5月下旬到北京、河北等18个省份对促进民间投资政策的落实情况开展专项督查。发改委又单独派出六个督查组，分别到国务院督查范围外的12个省份开展专项督查，发现促进民间投资、稳定增长方面还存在一些问题。
“在政策制定落实方面。多年来出台了一系列支持民间投资的政策，但有些要求没有完全落实或者说没有完全落地。有些法律法规缺乏配套的细则，没有相应的协调措施和配套措施。实际执行中没有把实惠落到民营企业身上。”李朴民称。
此外，目前办企业、搞投资面临的制度成本依然比较高，比如政府部门的审批事项仍然不少，审批时间仍然较长，有的审批标准不统一，互为前置条件，审批事项下放后，一些基层部门有的不愿意接，有的接不好。
市场环境建设方面。不少企业普遍感到，土地贵、房租贵、税费高、人力成本高，民营企业特别是中小微企业普遍感到融资难、融资贵，资金紧张。
企业自身发展方面。在部分产业产能过剩的大背景下，一些中小企业由于缺乏转型升级方面的储备，加上信息不对称，一时很难找到新的投资领域。
他指出，要扭转当前民间投资增速回落的趋势，既要抓好现有政策的落实，又要有针对性地出台相关举措。特别是要充分利用促进民间投资专项督查的契机，全面梳理既有政策落实情况，评估政策实施成效，有针对性地加以改进和完善，发挥混合所有制改革的带动作用，发挥PPP(政府和社会资本合作)模式的撬动作用、投资信息服务平台的引导作用。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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