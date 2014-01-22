发改委称要加强对地方平台公司的风险预警和投资引导

路透北京1月22日 -中国国家发改委新闻发言人李朴民周三在新闻发布会上表示，发改委密切关注地方债和地方融资平台出现的一些问题，主要是加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警。

“主要是要加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，引导投向节能环保、保障性住房、城镇化建设等重点领域，”他在新闻发布会上表示。

此前召开的中央经济工作会议已经把控制和化解地方政府性债务风险作为2014年经济工作的重要任务。审计署此前发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

出席同一场发布会的发改委经济运行调节局副局长贾复生在谈到1月以来发电量增速明显偏低的情况时指出，增速较低主要是受去年同期基数较高以及气温较往年偏暖，取暖用电负荷没有大规模释放所致。

“进入今年以来前20天全国发电量增速比较低，目前不能说明经济面临较大的下行压力，”他说，而且由于今年春节比去年提前了10天，预计整个1月份全国发用电量增速还会进一步的下降。

根据电网快报的最新数据，1月前20天全国日均发电量同比增幅仅有2.41%。贾复生预计，春节过后一个月左右，增速将逐渐恢复到正常水平，“综合来看，预计一季度全国电力供需整体平衡，东北和西北区域电力供应能力有一定富余。”(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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