发改委称周一起上调成品油价

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月25日 - 中国国家发展改革委网站周日晚间刊登新闻稿,自周一零时起,上调国内成品油价格,国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元人民币和290元,这是中国今年来首次调整汽柴油价格.
新闻稿称,成品油价格提高后,与居民生活密切相关的铁路客运、城市公交、农村道路客运(含岛际和农村水路客运)价格不作调整.而成品油价格调整对出租车和公路客运行业的影响,各地要按油运价格联动机制规定妥善处理,要按现行规定稳定出租车从业人员的收入水平.
中国上次调整成品油价格的时间是在去年的11月16日,当时成品油价格随国际油价下跌下调了3%左右.
按照中宇资讯的数据,截至外盘2月18日,布伦特、迪拜和辛塔三地原油连续22日移动加权均价每桶113.366美元,基准均价每桶108.376美元,三地原油变化率+4.60%,已触及国内成品油价格调整标准,市场曾一度热议发改委最早自2月20日起上调国内成品油价格.
按照中国现行的成品油定价机制,如果国际油价在22个工作日内上涨或下跌的幅度超过4%,则通常会开启成品油调价窗口.不过,政府若担心通胀压力,通常会推后上调成品油价格.(完)
参看细节,请点选中国国家发改委网站(here)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
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