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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 17:43 BJT

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元

路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。

发改委网站周五刊登批复称，项目法人为中国南方航空股份有限公司(600029.SS)(1055.HK)，项目建设地点位于永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场工程红线范围内。

项目估算总投资为147.8亿元，其中项目资本金为44.34亿元，约占总投资的30%，由中国南方航空股份有限公司出资；其余103.46亿元资金利用国内银行贷款解决。

本期工程按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的设计目标进行建设。设施建设规模108.89万平方米，主要包括：7.85万平方米的货运设施；20.07万平方米的机务维修设施；6.94万平方米的航空食品设施及74.03万平方米的生产运行保障设施；分期配置各类专用设备车辆2,354辆。

发改委称，本核准文件自印发之日起有效期限两年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

发改委周四发布通知，同意建设北京新机场东航基地项目，项目估算总投资为132亿元人民币。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)

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