发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
发改委网站周五刊登批复称，项目法人为中国南方航空股份有限公司(600029.SS)(1055.HK)，项目建设地点位于永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场工程红线范围内。
项目估算总投资为147.8亿元，其中项目资本金为44.34亿元，约占总投资的30%，由中国南方航空股份有限公司出资；其余103.46亿元资金利用国内银行贷款解决。
本期工程按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的设计目标进行建设。设施建设规模108.89万平方米，主要包括：7.85万平方米的货运设施；20.07万平方米的机务维修设施；6.94万平方米的航空食品设施及74.03万平方米的生产运行保障设施；分期配置各类专用设备车辆2,354辆。
发改委称，本核准文件自印发之日起有效期限两年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
发改委周四发布通知，同意建设北京新机场东航基地项目，项目估算总投资为132亿元人民币。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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