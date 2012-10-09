发改委官员：预计今年棉花实际产量同比降4.2%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京10月9日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周二称,预计2012年全国棉花实际产量690万吨左右,比上年减少30万吨,减幅4.2%.
刊登在中国棉花信息网上的新闻稿称,据农业部门最新调查,2012年棉花种植面积7,255万亩左右,同比减少301万亩,减幅4%.
新闻稿称,除部分产区前一段受台风影响造成倒伏和蕾铃脱落外,其它大部分产区气候基本正常,棉花长势良好,如後期不出现灾害性天气,有望获得较好收成.
张晓强称,今年春播前国家公布2012年度棉花临时收储价20,400元人民币/吨,比上年度提高600元/吨,对稳定棉花生产起到了积极作用.但受种棉比较收益下降、生产成本大幅上升等因素影响,今年棉花播种面积有所下降.(完)
更多细节,请点选中国棉花信息网网站(here)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。