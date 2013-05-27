发改委官员：改变严守耕地红线思路 允许地方政府发市政债

路透北京5月27日 - 中国国家发改委规划司司长徐林等人撰写的课题报告称，应大幅扩大城镇建设用地规划，改变严守耕地红线的思路，允许地方政府发行市政债，改革建设用地供地方式。

中国金融四十人论坛网站日前发布的该名为《土地制度改革与新型城镇化》的报告，对土地制度改革与新型城镇化提出八条建议，包括大幅扩大城镇建设用地规划。从保证实物耕地总量红线转向保证以产量加权的土地当量红线，实现全国范围内土地占补平衡。建立土地“当量”制度，包括土地“当量”评估、交易和投融资体系是一种具体的实现方式。

同时改革建设用地供地方式，改革土地招投标拍卖制度为零地价或低成本价供地；地方政府卖地收入归中央；政府退出征地过程，实现建设用地供给市场化。初期可以考虑允许不同地区选择不同方案进行试点，在实践中积累经验，逐步优化趋同。

此外，还建议允许地方政府发行市政债。从长远看应尽快修订《预算法》，允许地方政府发行市政债；征收房地产税，从更深层次考虑，应尽快研究建立与新型城镇化建设相适应的地方税收制度体系，启动新一轮分税制改革。

报告还建议提高农地和城市建设用地使用效率。推动盘活城镇低效用地和农村闲置建设用地；转变粮食自给观。可将扣除大豆进口后的粮食进口量与国内粮食总产量的比例控制在10%以下作为确保中国粮食安全的底线。在此基础上，扩大农业国际贸易与投资。

同时要加强环境保护。可考虑拿出城镇化收益的一部分用于环境保护。一是加快排污权、碳排放权等交易市场建设；二是积极发展绿色资本市场，建立改善环境的投融资体系；三是逐步开征环境保护税，以及保障失地农民利益。

报告指出，上述措施要相互配套，允许和鼓励地方选择配套改革，而不能只选其中一项或两项，把地方政府有积极性的改革与地方政府没有积极性的改革结合起来，配套推进。例如，如果地方政府想尝试市政债，就可要求其同时推动房地产税、供地方式改革、土地当量、失地农民社会保障、环境保护等方面的改革，整体推进，形成合力，推动实现土地制度改革的目标，促进新型城镇化健康发展。

国家发改委上周五明确表示，个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。同时，今年将重点研究个人投资者境外投资事宜，预计明年将出台具体政策。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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