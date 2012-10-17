发改委官员称铁矿石期货“晚推不如早推”已成共识--报载

路透上海10月17日电---据上海证券报周三报导,中国国家发改委官员近日表示,在国内开展铁矿石期货交易"晚推不如早推"已在各参与部门逐渐形成共识,中国推出铁矿石期货的条件逐渐成熟.

国家发改委产业协调司近日召开有关铁矿石期货对国内钢铁产业发展影响的讨论会议,商务部、证监会、钢铁协会、五矿协会、大商所、上期所等均有出席.会议指出,目前国际主要矿石供应商和钢铁企业都在利用金融手段争夺话语权,铁矿石金融属性日益显现.

会议认为,铁矿石期货有利於钢铁企业锁定利润空间,降低生产经营风险.中国拥有较为完善成熟的监管环境,具备推进铁矿石期货的条件.下一步将进行铁矿石期货的制度设计和方案比选等方面的工作.

铁矿石作为最重要的大宗商品原材料之一,目前在全球已有了期货和掉期合约品种,例如新加坡交易所2009年推出以铁矿石指数TSI为基准的掉期合约,2011年推出铁矿石期货合约;印度亦在2011年推出以TSI为基准的矿石期货.

中国已是全球最大的钢铁生产国,但大量铁矿石需要进口,所以中国亦是全球最大的铁矿石进口和消费国.今年1-9月中国进口铁矿石及其精矿5.51亿吨,同比增长8.4%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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