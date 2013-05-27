国资委官员称今后国企改革重点是释放红利

路透上海5月27日 - 中国国资委研究中心主任李保民日前表示，国企改革之前如果是创造红利，今后改革的重点就是释放红利，要加快完善近年来事实有利于企业兼并充足的政策，鼓励企业尽快脱离非战略性资产，落实和完善2008年八部委的3号文件，在中央企业加快推进国企集团的重组。

他是在第七届中国上市公司市值管理高峰论坛上做如是表示的，他指出中国企业要进一步认清面临的风险挑战与战略机遇，尽早放弃对外的依存度，紧紧抓住当前世界经济复苏缓慢的时机，把转型升级的重任作为自觉性应对，加快企业并购重组的步伐。

具体而言包括五大方面内容，除了前述加大国企兼并重组外，还包括第二，重新合并企业的主业，还没有界定为主业的房地产业务要继续清理，坚决制止非主业投资，抓紧清理长期不盈利、不分红的企业项目。

三已经产能过剩的大项目，严格控制成本，减少同业无序的竞争。四是加强政策引导，鼓励企业跨行业、跨区域、跨所有制的并购重组。五是加强财经政策的协调（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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