发改委官员称制度缺陷等根源问题不解决 房价必然会反弹

路透河北崇礼8月11日电---中国两度降息後房价已出现反弹迹象,地方政府和中央的博弈也愈发升温.对此国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁表示,若投资导向及制度缺陷等根源性问题不解决,房价反弹还是必然会出现的.

"我不希望用行政手段来限制,...在其它问题如制度问题,腐败问题,还有投资导向和中小企业等问题还没有解决的时候,那麽根儿还是存在的."他周五晚间在河北崇礼召开的2012年中国城市发展论坛上,谈及限价房的时候如是说.

他并解释称,制度层面的设计并没有给高收入阶层提供较好的投资空间,所以大城市尤其核心地段的房价长期仍将处於上涨趋势.而省会城市亦如此,因为有省内的高收入群体在支撑.

在央行一个月内两次下调利率後,中国房地产市场明显回暖,成交量持续上升,市场对房价上涨的预期升温,中国指数研究院此前数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌後又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.

不过与此同时,中央房地产调控并未有松动,7月下旬开始并对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查.而针对当前中国房地产市场出现种种波动以及"放松调控"的"误读",新华社周四稍早亦发表时评称,中央调控房地产市场的决心没有丝毫动摇,也有政策储备予以应对.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。