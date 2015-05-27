中国发改委初步批准首家地方炼厂使用进口原油

路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委周三公布，山东东明石化集团成为首家获得进口原油使用权的地方炼厂，初步确认该公司可使用进口原油750万吨/年。

发改委网站刊登的关于该公司进口原油使用核查评估情况的公示并称，该公司申请使用进口原油的炼油装置规模，安全、环保、消防、储运等设施，及产品质量和能耗指标符合有关规定。

发改委之前委托专家组于2015年5月22日-25日对东明石化集团进行了现场查验和核实。

发改委今年2月初曾发布关于进口原油使用管理有关问题的通知，指出经确认符合条件并履行相应义务的相关企业，可使用进口原油。该文件旨在规范有序确定新增进口原油使用企业及用油数量，促进炼油行业淘汰落后、结构调整及产业升级。（完）

参看公告全文，请点选发改委网站：here

(发稿 侯向明)

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