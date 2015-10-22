中国发改委初步确认山东汇丰石化可使用进口原油每年416万吨--行业网站

路透北京10月22日 - 中国石油和化学工业联合会官方网站--国家石油和化工网称，中国国家发改委专家组初步确认，小型炼油企业--山东汇丰石化集团有限公司可使用进口原油416万吨/年。

该网站公示称，根据发改运行253号文中用油数量的规定，汇丰石化拟淘汰自有落后常压装置60万吨/年、120万吨/年各1套(现场已进行实质性拆除工作)，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1倍。

该企业并正在实施质量升级改造工程，承诺2015年底前完成国V标准汽柴油质量升级，用油数量再上浮20%。同时，企业承诺建设10,000万立方米LNG调峰储气设施，用油数量为200万吨/年。

“初步确认该公司（汇丰石化）可使用进口原油416万吨/年。”公示指出，并称如有异议，于2015年11月4日前以传真或电子邮件反馈。

发改委专家组根据关于进口原油使用管理有关问题的通知及核查评估申请用油企业工作细则的规定和要求，对山东汇丰石化集团有限公司的申报材料进行了审验，并于2015年10月09—11日通过了现场核实和查验。

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