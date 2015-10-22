中国发改委初步确认山东汇丰石化可使用进口原油每年416万吨--行业网站

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国石油和化学工业联合会官方网站--国家石油和化工网称，中国国家发改委专家组初步确认，小型炼油企业--山东汇丰石化集团有限公司可使用进口原油416万吨/年。
该网站公示称，根据发改运行253号文中用油数量的规定，汇丰石化拟淘汰自有落后常压装置60万吨/年、120万吨/年各1套(现场已进行实质性拆除工作)，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1倍。
该企业并正在实施质量升级改造工程，承诺2015年底前完成国V标准汽柴油质量升级，用油数量再上浮20%。同时，企业承诺建设10,000万立方米LNG调峰储气设施，用油数量为200万吨/年。
“初步确认该公司（汇丰石化）可使用进口原油416万吨/年。”公示指出，并称如有异议，于2015年11月4日前以传真或电子邮件反馈。
发改委专家组根据关于进口原油使用管理有关问题的通知及核查评估申请用油企业工作细则的规定和要求，对山东汇丰石化集团有限公司的申报材料进行了审验，并于2015年10月09—11日通过了现场核实和查验。
完）
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。