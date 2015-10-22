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中国财经 | 2015年 10月 22日 星期四 17:54 BJT

中国发改委初步确认四家山东石化公司进口原油额度--行业网站

路透北京10月22日 - 中国石油和化学工业联合会周四公告，中国国家发改委专家组初步确认四家山东公司的可使用进口原油额度，其中，山东京博石油化工可使用进口原油331.2万吨/年。

刊登中国石油和化学工业联合会官网--国家石油和化工网公告称，发改委专家组称初步确认山东寿光鲁清石化可使用进口原油258万吨/年，山东天弘化学可使用进口原油439.68万吨/年。

今日稍早，国家石油和化工网公告，发改委专家组初步确认，小型炼油企业--山东汇丰石化集团有限公司可使用进口原油416万吨/年。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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