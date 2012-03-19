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中国财经 | 2012年 3月 19日 星期一 12:10 BJT

发改委或於周二调整成品油零售价格--息旺能源

路透北京3月19日电---中国息旺能源(C1)引述消息人士称,国家发改委价格司周一下午将召集会议,或决定於周二调整成品油零售价格.

C1网站报导援引接近发改委人士称,发改委价格司周一下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆.

发改委此前曾於2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,是年内首次调整成品油价格.

C1网站数据显示,以2月7日为基准期,3月16日(上周五)时国际三地原油加权均价连续移动变化率已经达到11.07%,超过国内成品油价格形成机制要求的变化幅度4%,市场普遍预期发改委将於近期调整成品油价.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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