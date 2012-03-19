发改委或於周二调整成品油零售价格--息旺能源

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---中国息旺能源(C1)引述消息人士称,国家发改委价格司周一下午将召集会议,或决定於周二调整成品油零售价格.
C1网站报导援引接近发改委人士称,发改委价格司周一下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆.
发改委此前曾於2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,是年内首次调整成品油价格.
C1网站数据显示,以2月7日为基准期,3月16日(上周五)时国际三地原油加权均价连续移动变化率已经达到11.07%,超过国内成品油价格形成机制要求的变化幅度4%,市场普遍预期发改委将於近期调整成品油价.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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