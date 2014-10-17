周六起汽、柴油价格六连降 分别调降300元和290元/吨--发改委

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月17日 - 中国国家发改委周五称，自周六（18日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元人民币和290元。这是下半年以来连续第六次下调。
政府网微博援引发改委消息称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.22元和0.25元，调价执行时间为10月17日24时。
发改委上次调整油价是在9月30日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
(发稿 李贺/侯向明; 审校 曾祥进)
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