周六起汽、柴油价格六连降 分别调降300元和290元/吨--发改委

路透北京10月17日 - 中国国家发改委周五称，自周六（18日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元人民币和290元。这是下半年以来连续第六次下调。

政府网微博援引发改委消息称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.22元和0.25元，调价执行时间为10月17日24时。

发改委上次调整油价是在9月30日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

(发稿 李贺/侯向明; 审校 曾祥进)

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