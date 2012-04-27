发改委称国际油价和食品价格是调控不确定因素

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京4月27日电---中国国家发展和改革委价格司副司长周望军表示,今年实现居民消费价格指数(CPI)4%涨幅预期调控目标有很多有利条件.不过,国际油价和食品价格则是调控的不确定因素.
中国证券报周五报导援引周望军指出,包括粮食连续八连增、生猪价格下跌、蔬菜供应逐渐充足等都是实现CPI涨幅目标的有利因素.此前,加上3月工业品出厂价、购进价环比分别下跌0.3%和上升0.1%,说明後期上游压力明显减弱.
"不确定因素是国际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是比较有把握的",周望军称.
此前数据显示,3月食品价格上涨7.5%,非食品价格上涨1.8%.中国一季度CPI累计同比涨幅为3.8%,低於政府设定的全年通胀控制目标4%.
同时,周望军并介绍,从2000年到2010年,中国石油消费量递增幅度年均7.5%,每十年翻一番.按这个速度,到2020年中国石油消费量将达到5亿吨,全世界所有新增供应量都无法满足需求.石油的第一位问题是保障供应问题,第二位才是价格问题.
发改委3月宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
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